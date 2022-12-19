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漁港賣包子一手帶大！愛孫掉落香蕉碼頭溺斃　阿嬤掩面痛哭

▲▼漁港賣包子一手帶大！愛孫掉落高雄香蕉碼頭不治　阿嬤悲痛掩面。（圖／記者許展溢攝）

▲黃姓同學的阿嬤悲痛掩面哭泣。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／高雄報導

高雄香蕉碼頭18日發生一名黃姓15歲國中生落水不治意外，檢警19日上午相驗結果出爐，判定死因為「意外落水」，當時目擊的3位同學也還原昨天事發過程，疑因「嬉鬧」造成憾事，而黃生由阿嬤一手帶大，面對孫子就這樣走了悲痛不已，家屬們僅強調，很遺憾。

這起案件發生在昨天下午5時45分，地點位於鼓山區蓬萊路（香蕉碼頭），當時疑有民眾失足落海，消防局出動2車6人1艇前往，到達現場是高雄港務消防隊轄區，港務消防分隊也出動蓬萊及二港口分隊，計4車6人，總計12人進行搜尋，歷經近2小時，終於找到落水的國中生，送醫搶救，在晚上8時25分宣告不治。

▲▼漁港賣包子一手帶大！愛孫掉落高雄香蕉碼頭不治　阿嬤悲痛掩面。（圖／記者許展溢攝）

▲3名目擊同學今到殯儀館還原過程。（圖／記者許展溢攝）

今上午家屬在檢警陪同下進行相驗，而昨天現場還有另2名國中男生跟1名國中女生，今也在家長陪同下以目擊者身分到場還原過程。據了解，同學們提到，昨天一整天大概去了哪，也為什麼要去棧貳庫，當下疑似因這名女同學要吃冰淇淋，有同學開玩笑嬉鬧的說，「要把她推下去」，而這名落水的國中生則說「 不要，水很深」，沒想到才轉身過去看一下，疑被岸邊的東西勾到不慎掉落，檢警相驗判定意外落水。

黃姓國中生的家境不好，爸媽在他5歲時離婚，媽媽為外籍，爸爸現在身體也差，只能靠打零工維生，因此黃同學全由在漁港賣包子的阿嬤一手帶大，兩人可說是相依為命。對於發生憾事，阿嬤今到殯儀館無法言語，幾度掩面哭泣。負責協助的里長林泓澤說，這4位同學的家屬們都感到很遺憾，後續的代辦事項都會幫忙阿嬤。

▲國中生尋獲送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國中生尋獲後歷經2小時搶救不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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