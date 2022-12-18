剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝滾滾泥流「下秒消失」影片曝

L Congo n’est pas un #État.

On a #une_population, #un_territoire, on manque d #Gouvernement.

On a d #voleurs au sommet d l’état.



Entre temps #Kinshasa a la tête sous l’eau, l provinces agonissent en attendant k l’Occident ns construise l’#arche_de_Noé contre la pluie et le M23. pic.twitter.com/DfLDhK3kaZ — Ben Kamuntu (@ben_kamuntu) December 13, 2022

記者張靖榕／綜合報導

剛果首都金沙薩近日暴雨引發洪流，截至17日已釀至少169人死亡，災情非常嚴重；然而日前一段影片在推特上流傳，3人共騎一台機車竟然對著滾滾洪流逆騎而上，下秒倒地馬上被沖走，消失在泥流之中，影片引起網友熱議。





▲騎士3貼被洪水沖倒。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，人口約1500萬人的剛果首都金沙夏，根據聯合國人權辦公室統計，至少已經造成169人死亡、30人受傷，約280棟房屋受鎖，以及大約3.8萬名居民受災。

多則當地災難景象的影片在推特流傳，多名居民在洪流退去後，被發現臉朝下埋在泥沙間，已經斷氣多時；也有父親在幫不幸過世的孩子蓋上彩色的布巾。

另一段影片，則是3人騎著擋車由下而上想努力對抗滾滾沖來的洪流，眼看已經快抵達頂端，結果被側流沖倒，後座兩人很快就被沖下道路坍塌的一側，負責騎車的騎士則是跪地被緩緩沖向同一個方向，生死未卜。

洪流影片也引發網友熱議，「我們國家的政客全部都是吸血鬼，沒人要管人民的死活」、「這個國家出了大問題」，還有人問，「到底為什麼要這樣冒生命危險騎車」、「找死嗎」？