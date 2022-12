剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝滾滾泥流「下秒消失」影片曝

L Congo n’est pas un #État.

On a #une_population, #un_territoire, on manque d #Gouvernement.

On a d #voleurs au sommet d l’état.



Entre temps #Kinshasa a la tête sous l’eau, l provinces agonissent en attendant k l’Occident ns construise l’#arche_de_Noé contre la pluie et le M23. pic.twitter.com/DfLDhK3kaZ