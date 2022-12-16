不只掌摑女信徒！太玄宮乩身再爆踢飛祖廟金爐　 網虧「世界盃」

記者劉人豪／綜合報導

苗栗太玄宮「打巴掌之謎」風波未止，拍攝者另外有一段拍到乩童踢翻台南祖廟金爐的影片，再度掀起討論，網友看了以後紛紛留言「這太子爺看起來很可怕」、「再怎麼兇的神明，也不會踢金爐」，甚至還到新營太子宮的臉書留言，要求廟方處理。

▲太玄宮到新營太子宮時，有出現一個踢金爐的動作。（圖／翻攝自YouTube／Willian chen）

據了解，這段影片是12月10日、中壇元帥到台南新營太子宮時所拍，影片中可看到，乩童突然出右腳一踢，把面前的金爐往左前方踢去，突如其來的動作也讓工作人員稍微嚇了一跳，隨後上前把倒了的金爐扶正。

網友看到後紛紛留言「這個踢法連32強都進不去啊」、「這太子爺看起來很可怕」、「這樣有尊重祖廟嗎」、「再怎麼兇的神明，也不會踢金爐」、「這尊神明還會踢金桶」，並且跑到新營太子宮的臉書留言「您家的金爐被某墨魚踢了」、「苗栗太玄宮是你們分靈子宮！你們不考慮發聲明斷絕祖廟子宮關係嗎？」而新營太子宮也在留言處回應「請保持冷靜，由本廟管理人員處理」。

▲新營太子宮回應網友的質疑。（圖／翻攝自Facebook／新營太子宮）

至於踢金爐的部分，太玄宮廖姓宮主則表示，當時工作人員誤解元帥的指示，元帥急的時候做出踢的動作，這也是自己的疏失，應該要自己帶金爐過去，借用了公物，當下沒有辦法緊急處理，擇日會去新營太子宮道歉。