3辣妹戰10男！在商旅辦雜交派對「每人收7000」　2皮條客下場曝

▲2名男子在台中舉辦雜交派對，找來3名女子大戰10男 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者翁子皓／台中報導

台中梁男與蔡男今年2月在台中舉辦為期2天的雜交派對，並以每場次7千元為代價，找來3名火辣女子，最後共計有10名男士報名，然而卻在活動第2天下午，被獲報而來的警方給逮捕。台中地院近日審結，依共同犯圖利容留性交罪，分別判處梁、蔡有期徒刑5月、4月，皆可易科罰金。

台中梁男與蔡男今年在推特張貼訊息，表示將在2月20日至2月21日於台中某商旅舉辦雜交派對，還說這次活動有長腿妹、巨乳妹、瘦小嫩妹、有甜美的、性感的、可愛的，平均年齡26歲以下，又說剛好遇到梁男生日，特地安排3位長腿可愛性感女子，來唱歌喝酒幫梁男慶生，順便愉快的肢體交流。有10名男士見到該貼文後，興奮地報名參加梁、蔡舉辦的派對。

梁男以每場次7千元為代價，找來3名火辣女子提供性服務，並向其中8名男士共收取4萬6500元的費用，現場還有準備酒水、食物、保險套等，並在蔡男的招待下，帶男客入場，與3名女子「大戰一番」。不料，警方2月21日下午獲報，隨即進入商旅房間查緝，當場將眾人帶回偵辦。

法官認為，梁男、蔡男透過網際網路方式招攬男客，再找來成年女子與男客從事性交易，獲取不法利益，敗壞社會善良風俗，並將人之身體物化，但考量被告梁、蔡均坦承犯行，因此依共同犯圖利容留性交罪，分別判處梁、蔡有期徒刑5月、4月，皆可易科罰金，本案還可上訴。