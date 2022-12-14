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病人愛吃生魚片「胃鏡照出一條蟲」　醫師也陰影：牠準備鑽進血管

▲▼病人愛吃生魚片「胃鏡照出一條蟲」　醫師也陰影：牠準備鑽進血管。（圖／翻攝自臉書／吳文傑醫師的健康筆記）

▲吳文傑醫師表示，這隻寄生蟲「頭埋在胃裡（照片下方），等著鑽進去血管裡」。（圖／翻攝自臉書／吳文傑醫師的健康筆記

記者柯沛辰／綜合報導

肝膽腸胃專科醫師吳文傑13日分享一張罕見的胃鏡照片，內容是在病人胃裡抓到一隻活跳跳的寄生蟲，但巧合的是，患者喜歡吃生魚片，上週才到高級餐廳吃飯，讓他不禁膽寒「這輩子對生魚片都有陰影了...」

吳文傑醫師13日在臉書貼出3張照片，談到自己之前吃日式半生食海鮮都拉肚子，昨天也一樣，沒想到今天幫患者照胃鏡，直接就抓到一隻活跳跳的寄生蟲，「頭埋在胃裡，等著鑽進去血管裡」。

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他指出，這位患者喜歡吃生魚片，上週才剛光顧一家高級餐廳，本來是因「胃食道逆流」來求診，不料竟抓出寄生蟲，讓他驚呼根本是「驚悚的假逆流」，猜測可能是水汙染或螺類，但應該跟魚類比較相關，「我應該這輩子都對生魚片有陰影了...」

吳文傑說，他不是寄生蟲專家，醫院也沒殺蟲藥，所以病患得轉送到其它醫院感染科繼續治療。不過，這隻寄生蟲可以抵擋胃酸那麼多天，大家可以猜猜看，這隻到底是海獸胃線蟲？還是日本血吸蟲？

▲▼病人愛吃生魚片「胃鏡照出一條蟲」　醫師也陰影：牠準備鑽進血管。（圖／翻攝自臉書／吳文傑醫師的健康筆記）

▲吳文傑說，病人是因為胃食道逆流來求診，沒想到竟是「驚悚的假逆流」。（圖／翻攝自臉書／吳文傑醫師的健康筆記）

他表示，自從改多吃熟食後，自己拉肚子的情況就有所改善，儘管熟食放久細菌量也會增加，但只要是熟的就好，以免之後吃完生魚片肚子痛，內心又要懷疑「我到底要不要去抓蟲呢？」

許多網友看完也驚呼，「以後不敢吃最愛的鮭魚肚了」、「胃酸也殺不死，太可怕了吧」、「我也有陰影了」、「一定是海獸，超噁」。

其中，有人疑惑「是不是沒沾哇沙米（芥末）殺菌？還是生魚片不新鮮？」其它網友立刻提醒「哇沙米沒有殺菌的功能」，而吳文傑醫師也回覆「哇沙米應該是壯膽的。我也常常用。來壯膽。」

▼網友及醫師都提醒「哇沙米」沒有殺菌功能，只能「壯膽」。（圖／翻攝自臉書／吳文傑醫師的健康筆記）

▲▼病人愛吃生魚片「胃鏡照出一條蟲」　醫師也陰影：牠準備鑽進血管。（圖／翻攝自臉書／吳文傑醫師的健康筆記）

 

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