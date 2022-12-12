快訊／今增31死！本土新增10824例「比上周增6%」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增10,853例COVID-19確定病例，分別為10,824例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，本土疫情連4天上升，今日新增病例比上周增加6%，顯示疫情已到谷底，仍有上上下下的現象，看起來疫情已經到了一個階段，民眾在冷天要注意防範措施。

▲指揮中心公布12/12確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之10,824例本土病例，為4,980例男性、5,836例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(1,697例)，臺中市(1,528例)，桃園市(1,333例)，高雄市(1,197例)，臺北市(1,057例)，臺南市(871例)，彰化縣(622例)，新竹縣(403例)，新竹市(322例)，苗栗縣(265例)，屏東縣(258例)，雲林縣(248例)，南投縣(207例)，嘉義縣(165例)，花蓮縣(129例)，宜蘭縣(123例)，基隆市(122例)，嘉義市(106例)，金門縣(66例)，臺東縣(64例)，澎湖縣(38例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為16例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月17日至12月9日，死亡日期介於9月27日至12月9日。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，中國、越南及韓國(各1例)移入，另23例感染國家調查中。入境日期介於今年11月13日至12月10日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。