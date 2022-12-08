　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1圖揭世足「神秘數字7」超邪門　花100爽中1萬！他再揭1巧合

▲5屆冠軍巴西在16強賽喜迎頭牌內馬爾回歸。（示意圖／路透）

▲5屆冠軍巴西在16強賽喜迎頭牌內馬爾回歸。（示意圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

世足賽將進入8強淘汰賽、爆冷賽事結果不斷，收視人氣和運動彩買氣也節節高升，就有網友發現，16強淘汰賽4天共8場比賽，竟然出現一個驚人的巧合，每日的比賽分數總和都是「7」，他一一寫下每一場比賽的分數後，睜大眼睛驚呼「整個超邪門」。

原PO於昨（7）日凌晨在臉書「爆廢公社二館」發文，在16強淘汰賽前2日賽事結束時，發現當天前兩天的4場比賽，比分總和皆為「7」，因此在5日克羅埃西亞對上日本，以1:1結束賽事時，他立刻下注運彩巴西對南韓3:2測試，雖然結果為4:1沒有押中，但2場比賽相加仍然為「7」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6日摩洛哥跟西班牙在正規時間0:0踢平，他立刻包牌買了葡萄牙跟瑞士「5+:1、5+:2、4:3」，最後賽事以6:1結束，總和不出所料又是「7」，神秘的巧合讓原PO超震驚，忍不住直呼「整個超邪門…」

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲原PO發現驚人巧合。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

貼文一出，網友們一面倒喊扯，「怎麼都沒人跟我說」、「太厲害了，根本就神預測」、「半準決賽會不會也這樣」、「就算知道是7，也不會知道誰進幾分」、「就算知道是7，組合也多到賠死」、「你把秘密說出來了，8強就換路了」、「你知道的太多了」。底下還有網友問，下注葡萄牙跟瑞士6:1的賠率為多少，有網友回答「100」，「100塊，賺1萬塊，蠻多人中的」。

另外，還有網友發現另一個巧合，就是「分數總和」單雙，每一天的第一場賽事，雙分比賽加起來都是雙數，第二場則是單數，「第二天就發現了，爽賺後2天單雙」、「16強開始，第一場都是雙，第二場都是單」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油　抗菌100%

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
烏鴉被逮捕...黑道背景曝光！　屢踩紅線警方不忍了
2.03億→8989萬！流標7次　汽車董座送前妻的城堡終標脫
快訊／賴清德確定參選黨主席　今致電蔡英文報告
獨／廖科溢劈腿再加1人！　S女揭他慣用手法：還傳露鳥照給我
快訊／魔獸今天37歲生日！　當「人肉籃架」與小學生玩
快訊／國民女婿確診了！　羅一鈞今缺席記者會「居家照護」
萬華養生館「手拉坏」爆紅！　舔奶給吹他暈船了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／疫情處低點！今增37死　本土＋15227「比上周降2.4%」

四技申請入學「64校提供近8千名額」　參採學習歷程資料

LIVE／春節中國台商返鄉配套　王必勝最新說明

羅一鈞染疫症狀曝！忽冷忽熱、喉嚨痛燒聲　家中長輩確診他也中招

快訊／國民女婿確診了！羅一鈞今日缺席記者會「居家照護」

超市「泡麵一碗379元」　網傻：寧吃小火鍋！釣出百萬網紅曝口感

1圖揭世足「神秘數字7」連4天都一樣　花100爽中1萬！他再揭1巧合

孟耿如吐育兒苦水　南投縣衛生局籲重視孕產婦身心健康

陳時中敗選後返母校感受溫暖　坦言前一陣「剛經過一陣寒流」

元旦連假難逃塞車！公總祭公共運輸優惠　「86條國道客運85折」

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

快訊／疫情處低點！今增37死　本土＋15227「比上周降2.4%」

四技申請入學「64校提供近8千名額」　參採學習歷程資料

LIVE／春節中國台商返鄉配套　王必勝最新說明

羅一鈞染疫症狀曝！忽冷忽熱、喉嚨痛燒聲　家中長輩確診他也中招

快訊／國民女婿確診了！羅一鈞今日缺席記者會「居家照護」

超市「泡麵一碗379元」　網傻：寧吃小火鍋！釣出百萬網紅曝口感

1圖揭世足「神秘數字7」連4天都一樣　花100爽中1萬！他再揭1巧合

孟耿如吐育兒苦水　南投縣衛生局籲重視孕產婦身心健康

陳時中敗選後返母校感受溫暖　坦言前一陣「剛經過一陣寒流」

元旦連假難逃塞車！公總祭公共運輸優惠　「86條國道客運85折」

台88線萬丹段火燒車黑煙狂竄！　貨車載滿鋰電池...短路起火釀禍

快訊／疫情處低點！今增37死　本土＋15227「比上周降2.4%」

朴志訓承認「Wanna One結束後很孤單」：跟《弱美男》時恩相似

國體大一蔡袁華辰扛游擊先發猛打賞　邱俊文點出優勢

張嘉倪驚傳「淨身出戶離婚」不忍了！　27字回應…老公婚變風波狂燒

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

北韓網路認知戰！竟拿「梨泰院悲劇」開刀　偽造公文散播惡意程式

Google公布2022年全球熱搜關鍵字　「這款遊戲」奪冠

大S「刷200多萬3次沒刷過」張蘭原因全說了：妳就貪！汪小菲明細內幕曝

每坪再漲6萬元！　台中新光三越第17年蟬聯地王

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

花蓮凌晨發生5.6地震　全台有感

3縣市豪大雨！下週「近冷氣團」強冷空氣來襲12℃

結婚3年「才知婆婆爽拿5萬」　老公1句讓她心死

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

日本人嫌台灣夜市1問題！鄉民全認了：是事實

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

史無前例！高雄「跨年跨2次」　元旦再辦演唱會

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

「廖科溢是誰？」PTT喊婆媽殺手：帥、口才好

妻聽不懂「面速力達母」　夫傻眼求助

更多熱門

相關新聞

世足運彩賺12萬！他嫌少衝彩券行砸店

世足運彩賺12萬！他嫌少衝彩券行砸店

世界盃期間，深圳一男子花3.7萬人民幣（約新台幣16.24萬元）買運彩，結果中了2.9萬人民幣（約新台幣12.73萬元），但他嫌少，覺得獎金沒有達到自己的預期。之後，他居然衝到彩券行，情緒激動打砸了店內物品。網友看後怒噴，又菜又愛玩還輸不起。

不管被派候補　C羅堅持在先發組賽前練習

不管被派候補　C羅堅持在先發組賽前練習

NMIXX洋裝印「自己的大臉」引熱議

NMIXX洋裝印「自己的大臉」引熱議

世足8強就位！彩迷瘋押這3國　有人僅花100元獎金增百倍

世足8強就位！彩迷瘋押這3國　有人僅花100元獎金增百倍

克羅埃西亞隊全員西裝照帥炸

克羅埃西亞隊全員西裝照帥炸

關鍵字：

世足2022世足賽爆費公社二館世界足球盃

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

蔡康永「無預警清空微博」

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

泫雅分手1周「脫光上半身」！

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面