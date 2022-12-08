1圖揭世足「神秘數字7」連4天都一樣　花100爽中1萬！他再揭1巧合





▲5屆冠軍巴西在16強賽喜迎頭牌內馬爾回歸。（示意圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

世足賽將進入8強淘汰賽、爆冷賽事結果不斷，收視人氣和運動彩買氣也節節高升，就有網友發現，16強淘汰賽4天共8場比賽，竟然出現一個驚人的巧合，每日的比賽分數總和都是「7」，他一一寫下每一場比賽的分數後，睜大眼睛驚呼「整個超邪門」。

原PO於昨（7）日凌晨在臉書「爆廢公社二館」發文，在16強淘汰賽前2日賽事結束時，發現當天前兩天的4場比賽，比分總和皆為「7」，因此在5日克羅埃西亞對上日本，以1:1結束賽事時，他立刻下注運彩巴西對南韓3:2測試，雖然結果為4:1沒有押中，但2場比賽相加仍然為「7」。

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6日摩洛哥跟西班牙在正規時間0:0踢平，他立刻包牌買了葡萄牙跟瑞士「5+:1、5+:2、4:3」，最後賽事以6:1結束，總和不出所料又是「7」，神秘的巧合讓原PO超震驚，忍不住直呼「整個超邪門…」

▲原PO發現驚人巧合。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

貼文一出，網友們一面倒喊扯，「怎麼都沒人跟我說」、「太厲害了，根本就神預測」、「半準決賽會不會也這樣」、「就算知道是7，也不會知道誰進幾分」、「就算知道是7，組合也多到賠死」、「你把秘密說出來了，8強就換路了」、「你知道的太多了」。底下還有網友問，下注葡萄牙跟瑞士6:1的賠率為多少，有網友回答「100」，「100塊，賺1萬塊，蠻多人中的」。

另外，還有網友發現另一個巧合，就是「分數總和」單雙，每一天的第一場賽事，雙分比賽加起來都是雙數，第二場則是單數，「第二天就發現了，爽賺後2天單雙」、「16強開始，第一場都是雙，第二場都是單」。

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