他買「200元五寶飯」餐點上桌驚呆　內行人：在香港真的就長這樣

▲網友買200元五寶飯，餐點上桌讓他秒傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

近年來物價持續上漲，對外食族來說相當有感，一名網友日前分享，他在某港式餐廳買了一份200元五寶飯，原本想好好的大吃一頓，結果上餐後的餐點卻讓他瞬間傻眼。其他網友看了照片後直呼「好扯」、「竟然可以這麼少」，但也有人說「雖然這量真的少到誇張，但香港的物價就是這樣。」

原PO在臉書爆廢公社說，「當你霸氣地在港式餐廳，眼皮都不眨一下，點了一份200元五寶飯，上餐後卻……」。照片中可以看見，盤子中間只有一坨白飯，旁邊分別放著火腿、香腸等4樣肉品，最後蓋上一顆荷包蛋，沒有任何青菜，跟許多人印象中的燒臘便當差異頗大。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「說真的，我在澳門工作時，也是點了五寶飯，打開餐盒真的就是長這個樣子」、「200元吃這樣的話，我會叫老闆過來，然後當場翻桌」、「還以為是點兒童餐加白飯」、「太霸氣了，我是說價格。」

也有許多人說，「這很道地唉，香港餐盒打開真的就長這樣」、「香港200元台幣差不多是這樣」、「以前曾在香港機場買過100多港幣的燒臘飯，上面食材的數量真的超少」、「味道不知道，但價錢很道地」、「雖然這量真的少到誇張，但香港的物價就是這樣。」

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