雞糞不等於垃圾 　一兼二顧化身綠色能源與田間肥料

▲艾貝科農業科技團隊，左起為張森河共同創辦人、劉震鋐董事長暨共同創辦人、汪浩共同創辦人、賴奇厚共同創辦人。

圖、文／頂新和德基金會提供

逢甲大學教授賴奇厚曾六訪丹麥，那裡有600萬人口、2400萬頭豬，但他參觀的養豬場、沼氣發電廠，都沒有味道，他心想：「台灣什麼時候可以變成丹麥那個樣子？」為了這個綠色農畜願景，他和幾位教授成立科技公司，今年還獲選好食好事加速器計畫，盼能打造成功的示範場，讓更多農家知道可以將雞糞變沼氣，形成再生綠能發電，達成環境永續與農業循環經濟。

沼氣發電在台灣並不稀奇，不過坊間將豬、牛排泄物轉為綠電者較多，較少業者將雞糞轉化成再生能源。一般養雞戶處理雞糞，大部分是將雞糞直接鋪曬在養殖場外的空地，或選擇堆肥發酵、焚燒等方式，但這些作法容易產生惡臭或空氣汙染 ，造成鄰里反彈。

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艾貝科農業科技公司於2020年由多位逢甲大學教授共同成立，推廣將不討喜的雞糞轉為資源，不僅解決環境污染，也助養雞場販售綠電增加收入。特別引進丹麥的沼電技術，用獨有的方法篩選出糞便中的高效率微生物，並以包埋技術將微生物包裹在顆粒中，利用厭氧發酵將雞糞轉化為沼氣用於發電，在此技術下，微生物有更大作用，禽畜糞便可百分之百轉換；而發酵完的沼渣、沼液還能作為農田肥料再利用。

▲艾貝科農業科技將雞糞變成沼氣，形成再生綠能發電，副產物又可用於農田施肥，達成環境永續與農業循環經濟。

如此創新的技術，雞農也正積極等待第一個成功示範場出現，因此艾貝科今年加入由頂新和德基金捐助成立的好食好事加速器，希望能與注重企業社會責任的大廠合作建置示範場，說服更多雞農加入，共同建立零排放綠色農畜業。

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