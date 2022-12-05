交易虛擬貨幣被盯上！歹徒尾隨持槍搶582萬　警逮2嫌否認吃案

▲蘆竹警分局說明依規定受理被害人報案。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

邱姓被害人2日與與賣家在桃園一家超商內交易虛擬貨幣「泰達幣」，搭計程車離開後卻遭3名持刀、槍歹徒尾隨追撞，搶走交易所得共582萬元後逃逸；警方循線於4日拘提2人到案，除依涉強盜、竊盜罪嫌移偵辦，擴大追緝在逃嫌犯外，並強調絕無吃案情事。

▲並強調絕無吃案，並以現行報案3聯單做說明。（圖／蘆竹警分局提供）

虛擬貨幣賣家邱姓男子2日在桃園市蘆竹區一家超商內，與買家進行兩次面交，一共賣出10萬多顆泰達幣，跟朋友提兩大袋現金，分別裝著112萬元和470萬共582萬，從桃園蘆竹的超商搭計程車離開，短短4分鐘車程，經過偏僻道路時，計程車車尾被歹徒所駕車輛追撞，歹徒立即下車對他們揮舞刀槍，並以槍枝壓制運將、噴辣椒水，強搶車內裝有現金582萬元的2個袋子後開車逃逸。

▲警方專案小組表示，經過連日積極追查已逮獲2名搶犯。（圖／蘆竹警分局提供）

邱男遭搶後第一時間立即向蘆竹警分局報案，卻因登記的時間差，誤認警方疑有吃案之嫌一事，蘆竹分局說明，南竹派出所於接獲報案人報案後，隨即進行調查，並依規定開立警政署110年3月1日所正式採用之新式「受（處）理案件證明單」予報案人。目前本分局已組成專案小組，並全力追緝中，請民眾放心。員警在第一時間受理民眾報案時，會依據報案民眾之陳述及其他客觀事實，在受 (處)理案件證明單內登載案類名稱，並開立交予報案人。

蘆竹分局受理後立即成立專案小組，經連日追查已於昨日將2名嫌犯拘提到案，並追回部分現金，除依涉強盜、竊盜罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦外，更擴大追緝在逃嫌犯。