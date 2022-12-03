　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界

▲▼春節連假國道車流。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲國道車流量不小，國道警特別點出3種路上常見的錯誤打燈，呼籲用路人注意。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

交通狀況無奇不有，國道公路警察局在臉書點出3種路上最常見的錯誤車燈，傻眼直呼「正確開燈很難逆？」提醒用路人遵守交通規則。貼文一出，立刻引發廣大用路人共鳴，直呼這篇文真的是說到心坎裡。

國道公路警察局在粉專表示，路上常見各種錯誤打燈，包括下雨只開日行燈、霧燈當探照燈、晚上不開燈，真的是「一個燈光各自表述」，「要嘛不開燈，要嘛什麼燈都開，不是想閃瞎別人，就是不開燈嚇人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界。（圖／國道公路警察局）

▲不少駕駛以為有日行燈就不用再開大燈。（圖／國道公路警察局）

國道公路警察局呼籲，正確的開燈方式應該是「雨天開大燈」、「天黑請開大燈」、「非雨霧勿開霧燈」。至於常見的遠光燈問題，國道警也預告，將留待下一集仔細解說。

國道公路警察局指出，現在新車都有「自發光」儀表板，不像以前需要開啟大燈才看得見儀表，所以在需要開燈的時候，常發現有一些車沒開燈，所以夜間或雨霧時，請用路人務必確認大燈（近光）有無開啟，不要太依賴自動開啟功能，因為有時天色還亮，所以不會自動開啟。

▲▼紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界。（圖／國道公路警察局）

▲霧燈照度、穿透性很強，在能見度良好的情況下開啟，恐造成眩光，影響其他用路人。（圖／國道公路警察局）

國道公路警察局進一步解釋，開啟霧燈的目的是為了提高濃霧、大雨中道路的能見度，並讓其他用路人可以看見你，提高車子辨識度，增加警示效果。此外，霧燈雖照射距離近，屬發散光源，但照度、穿透性很強，請勿在能見度良好的情況下開啟，否則會造成「眩光」、影響其他人的行車安全。

許多網友看完深有同感，紛紛留言「開遠光燈更可惡，期待下一集」、「很多事已經勸導很久了，但很多人還是活在自己世界」、「每天在路上看到一堆亂開燈真的很火大，最討厭的是開遠燈或是改燈的」、「天天都會遇到不開燈的三寶」、「希望對亂開遠光燈跟未開大燈的加強執法」。

▼夜間請開大燈，保護自己也保護他人。（圖／國道公路警察局）

▲▼紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界。（圖／國道公路警察局）

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
陸網疑大S再婚頭紗「刷汪小菲的卡」　驚呼：哪個前夫能忍
大老拱林飛帆當黨主席！徐巧芯嗨喊：贊成林九萬接下重任
快訊／新北騎士撞死尼姑　機車再「旋轉橫掃3人」
立委陳玉珍病倒　突發「住院照」現況曝
焦糖選後消失！　他爆料「私帳每天發文抓戰犯」
I級艷后辣照「雙球被AI潑白色液體」　老司機讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界

世新學生林駿緯奪新風獎獲百萬獎金　校友黃子佼分享當年VHS作品

女兒拿吸盤貼手機螢幕！用力一拔「前後分屍」　悲劇畫面曝光

台南Josh「神秘力量」！國師再出手開嗨　自曝世足運彩看好2球隊

寶寶O型「老公懷疑妻偷吃」　她追出公婆血型！真相綠慘了

明天起連迎2波冷空氣！ 下周僅回暖一天　「2地連7天噴雨」

「大雪」來了！「5生肖」有如神助：正偏財皆旺、有望升官

國北教大歡度127歲生日　兒童發展中心揭牌「提供特教諮詢」

聖誕搶客！日曜天地推Family Sale　中友甜點展、豐原太百泰國展

台鐵「特仕車」2／3首航　吧檯車廂首推包租「北東2.4萬有找」

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

老公變「空氣魔術」整妻　她全程皺眉手不自覺配合

紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界

世新學生林駿緯奪新風獎獲百萬獎金　校友黃子佼分享當年VHS作品

女兒拿吸盤貼手機螢幕！用力一拔「前後分屍」　悲劇畫面曝光

台南Josh「神秘力量」！國師再出手開嗨　自曝世足運彩看好2球隊

寶寶O型「老公懷疑妻偷吃」　她追出公婆血型！真相綠慘了

明天起連迎2波冷空氣！ 下周僅回暖一天　「2地連7天噴雨」

「大雪」來了！「5生肖」有如神助：正偏財皆旺、有望升官

國北教大歡度127歲生日　兒童發展中心揭牌「提供特教諮詢」

聖誕搶客！日曜天地推Family Sale　中友甜點展、豐原太百泰國展

台鐵「特仕車」2／3首航　吧檯車廂首推包租「北東2.4萬有找」

愛沙尼亞採購6套海馬斯火箭系統　加強防備俄羅斯

又來！高雄酒駕男深夜開車闖輕軌　輪胎慘卡泥濘裡

李宗盛唱飯島愛「不認識三上悠亞」：年輕人來給我上上課

紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界

德國告別本屆世界盃　卡達足球專家「遮嘴嘲笑」彩虹臂章事件

陸網疑大S再婚頭紗、珠寶「刷汪小菲的卡買」　驚呼：哪個前夫能忍

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

懊惱全壘打、安打沒達標　申皓瑋檢討：今年沒進步

速霸陸「大改款XV」日規有入門前驅！升級STI套件外型更熱血

快訊／新北騎士撞死尼姑…機車再「旋轉橫掃3人」致命畫面曝

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

2022最後機會！4星座「桃花一路狂炸」　聖誕節有人陪了

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

「3生肖」年底財運炸了！屬兔中獎機率高

「大雪」來了！5生肖正偏財皆旺、有望升官

直播爆YTR接標案　館長：很多都台灣當紅的

陳明文聲明自打臉　館長逐字開戰

影城+50元爆米花裝到滿　3狂男推1600L桶有暖心原因

蔡適應博士學位遭撤　鄉民炸鍋：一屍幾命了？

明天起連迎2波冷空氣！ 下周僅回暖一天　「2地連7天噴雨」

明天回暖！周日起再冷3天　還有更強冷空氣襲台「最冷時間曝」

吃到飽「內用1景象」超困擾　他嘆：口罩還需戴嗎

他指甲突長出「1條蛇眼」　過來人解答！超怕是癌王

更多熱門

相關新聞

睡到一半被亮醒　監視拍超毛真兇

睡到一半被亮醒　監視拍超毛真兇

真的成精了啦！高雄市飼主陳錡日前躺在床上補眠時，突然被眼前白光亮醒，起身後竟發現房間燈莫名被打開，嚇得愣在床上，一臉茫然思考了好久。事後調閱寵物監視器查看，才發現是愛貓「紅龜粿」幹的好事，只見牠雙腳一蹬，跳上牆壁按下電燈開關，似乎想叫爸爸趕快起床，動作有夠靈敏。

國1汐止段塞爆　警：很多人拍照打卡

國1汐止段塞爆　警：很多人拍照打卡

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

基隆主普壇開燈放彩　蔡英文見證國定民俗文化典範

基隆主普壇開燈放彩　蔡英文見證國定民俗文化典範

警曬1照片：不取締對不起大家...萬人讚爆

警曬1照片：不取締對不起大家...萬人讚爆

關鍵字：

國道公路警察局打燈開燈霧燈遠光燈日行燈

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

孟耿如心累「黃子佼心疼發聲了」！默默護妻真實面曝光

大S公開「2億帳戶明細」！2套房全是她買單

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

6歲妹下體突噴血！醫「壓30分鐘止不住」　爸一聽要縫暈了

大S曬「汪小菲2600萬親筆借據」反擊

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

快訊／汪小菲砲轟大S：妳要臉嗎！

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

「韓劇最佳綠葉」廉東鉉病逝享年54歲　劇迷驚：他去年還有演戲

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

命中帶財、最旺夫的3大星座女

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」！

汪小菲公開離婚協議書！不爽大S每月刷他卡購物

麥當勞換「內用飲料杯」！業者證實

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面