紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界

▲國道車流量不小，國道警特別點出3種路上常見的錯誤打燈，呼籲用路人注意。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

交通狀況無奇不有，國道公路警察局在臉書點出3種路上最常見的錯誤車燈，傻眼直呼「正確開燈很難逆？」提醒用路人遵守交通規則。貼文一出，立刻引發廣大用路人共鳴，直呼這篇文真的是說到心坎裡。

國道公路警察局在粉專表示，路上常見各種錯誤打燈，包括下雨只開日行燈、霧燈當探照燈、晚上不開燈，真的是「一個燈光各自表述」，「要嘛不開燈，要嘛什麼燈都開，不是想閃瞎別人，就是不開燈嚇人。」

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▲不少駕駛以為有日行燈就不用再開大燈。（圖／國道公路警察局）

國道公路警察局呼籲，正確的開燈方式應該是「雨天開大燈」、「天黑請開大燈」、「非雨霧勿開霧燈」。至於常見的遠光燈問題，國道警也預告，將留待下一集仔細解說。

國道公路警察局指出，現在新車都有「自發光」儀表板，不像以前需要開啟大燈才看得見儀表，所以在需要開燈的時候，常發現有一些車沒開燈，所以夜間或雨霧時，請用路人務必確認大燈（近光）有無開啟，不要太依賴自動開啟功能，因為有時天色還亮，所以不會自動開啟。

▲霧燈照度、穿透性很強，在能見度良好的情況下開啟，恐造成眩光，影響其他用路人。（圖／國道公路警察局）

國道公路警察局進一步解釋，開啟霧燈的目的是為了提高濃霧、大雨中道路的能見度，並讓其他用路人可以看見你，提高車子辨識度，增加警示效果。此外，霧燈雖照射距離近，屬發散光源，但照度、穿透性很強，請勿在能見度良好的情況下開啟，否則會造成「眩光」、影響其他人的行車安全。

許多網友看完深有同感，紛紛留言「開遠光燈更可惡，期待下一集」、「很多事已經勸導很久了，但很多人還是活在自己世界」、「每天在路上看到一堆亂開燈真的很火大，最討厭的是開遠燈或是改燈的」、「天天都會遇到不開燈的三寶」、「希望對亂開遠光燈跟未開大燈的加強執法」。

▼夜間請開大燈，保護自己也保護他人。（圖／國道公路警察局）

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