黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

記者趙禕/上海報導

來自海峽兩岸的大棋士、小棋手今天再次透過視訊連線展開第三屆「雙城杯」圍棋交流賽的高手對決，這也是新冠疫情以來，兩岸棋手第三次雲端過招。最終本屆比賽的職業巔峰賽，上海職業棋手胡耀宇八段勝出；職業交流賽環節則由台北隊王元均、賴均輔等棋手出戰獲勝。

▲第三屆「雙城杯」圍棋交流賽今天透過視訊在雲端展開。（圖／記者趙禕攝）

「雙城杯」圍棋交流賽不僅是兩岸圍棋界的一場盛會，也是上海、台北雙城體育交流的重要標識。今年的賽事規模再度升級，由青少年指導棋、青少年聯棋賽、職業巔峰賽、青少年圍棋賽、職業交流賽五大板塊組成。新增的青少年指導棋由兩地圍棋協會共同推薦六名職業選手常昊、林君諺、胡煜清、楊子萱、俞斌、王元均與兩地選出的各六名青少年選手下指導棋，每名職業選手對陣上海、台北各一名青少年選手，藉此推動棋藝代代相傳，棋壇以老帶新，期望能夠看到青出於藍而勝於藍。

本次賽事由上海市體育局與台北市政府體育局共同主辦，上海市體育發展服務中心、上海市圍棋協會、台北市體育總會圍棋協會、台北市圍棋文化協會聯合承辦，活動同時得到了上海市苗苗體育俱樂部、台北市立大安初級中學、上海市應昌期圍棋教育基金會、上海市黃浦區圍棋協會、上海杰盛圍棋文化進修學校、弈客圍棋和海峰棋院的大力支持以及環旭電子和東證期貨的大力贊助；以線上對弈的方式在上海、台北兩市同步舉行。

▲▼參加比賽的小棋手們透過視訊全神貫注的在雲端展開激烈對決。（圖／記者趙禕攝）

台北市政府體育局局長李再立、上海市體育局局長徐彬在致辭的時候都表示，期待在疫情過去之後，雙方棋手們能夠面對面同桌對弈，透過圍棋這項中華傳統文化推動雙方進一步深化交流。

▲台北市體育局局長李再立向參賽選手們致辭。（圖／主辦方提供）

▼上海市體育局局長徐彬向參賽選手們致辭。（圖／記者趙禕攝）

在開賽之前，台北與上海雙方各12位與會嘉賓在去年第二屆「雙城杯」圍棋交流賽的棋盤上，繼續擺下雙城互動棋局，再續情誼。上海主辦方還安排了一場大師在水墨動畫屏幕前演奏古箏及題寫「以棋會友」橫幅的表演，象徵琴棋書畫的中華傳統藝術。

▲▼上海市台辦主任鐘曉敏等嘉賓在去年的棋盤上繼續擺下雙城互動棋局。（圖／記者趙禕攝）



▲▼上海主辦方安排的現場演出。（圖／記者趙禕攝）

這項經歷兩年打造，已經成為職業棋手、業餘棋手、青少年棋手共同參與的跨兩岸兩岸圍棋大會，透過滬台兩地棋手以棋會友，不僅讓棋手們精進水平，更具有推動體育文化交流，增進兩岸民眾友誼助力兩座城市共同繁榮發展的意義；比賽全程還通過網路向兩岸及全球圍棋愛好者直播。

▲▼兩岸嘉賓們與棋手們合影。（圖／記者趙禕攝）

今天的比賽中，職業巔峰賽部份由台北職業棋手周俊勳九段對陣上海職業棋手胡耀宇八段，最終胡耀宇獲得勝利。職業交流賽環節，由兩地職業選手與圍棋愛好者以聯棋形式切磋棋藝，最終代表台北隊的王元均、賴均輔等棋手獲勝。青少年圍棋賽部份則在上海、台北兩地從8月到10月舉辦選拔賽、晉級賽，經過近2000盤激烈對局，雙方各20名青少年選手脫穎而出晉級；決賽中，上海與台北以2:2的最終比分打平，青少年聯棋賽則以3:4結束戰局。