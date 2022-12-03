　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

記者趙禕/上海報導

來自海峽兩岸的大棋士、小棋手今天再次透過視訊連線展開第三屆「雙城杯」圍棋交流賽的高手對決，這也是新冠疫情以來，兩岸棋手第三次雲端過招。最終本屆比賽的職業巔峰賽，上海職業棋手胡耀宇八段勝出；職業交流賽環節則由台北隊王元均、賴均輔等棋手出戰獲勝。

▲第三屆「雙城杯」圍棋交流賽今天透過視訊在雲端展開。（圖／記者趙禕攝）

▲第三屆「雙城杯」圍棋交流賽今天透過視訊在雲端展開。（圖／記者趙禕攝）

「雙城杯」圍棋交流賽不僅是兩岸圍棋界的一場盛會，也是上海、台北雙城體育交流的重要標識。今年的賽事規模再度升級，由青少年指導棋、青少年聯棋賽、職業巔峰賽、青少年圍棋賽、職業交流賽五大板塊組成。新增的青少年指導棋由兩地圍棋協會共同推薦六名職業選手常昊、林君諺、胡煜清、楊子萱、俞斌、王元均與兩地選出的各六名青少年選手下指導棋，每名職業選手對陣上海、台北各一名青少年選手，藉此推動棋藝代代相傳，棋壇以老帶新，期望能夠看到青出於藍而勝於藍。

本次賽事由上海市體育局與台北市政府體育局共同主辦，上海市體育發展服務中心、上海市圍棋協會、台北市體育總會圍棋協會、台北市圍棋文化協會聯合承辦，活動同時得到了上海市苗苗體育俱樂部、台北市立大安初級中學、上海市應昌期圍棋教育基金會、上海市黃浦區圍棋協會、上海杰盛圍棋文化進修學校、弈客圍棋和海峰棋院的大力支持以及環旭電子和東證期貨的大力贊助；以線上對弈的方式在上海、台北兩市同步舉行。

▲▼參加比賽的小棋手們透過視訊全神貫注的在雲端展開激烈對決。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加比賽的小棋手們透過視訊全神貫注的在雲端展開激烈對決。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加比賽的小棋手們透過視訊全神貫注的在雲端展開激烈對決。（圖／記者趙禕攝）

台北市政府體育局局長李再立、上海市體育局局長徐彬在致辭的時候都表示，期待在疫情過去之後，雙方棋手們能夠面對面同桌對弈，透過圍棋這項中華傳統文化推動雙方進一步深化交流。

▲台北市體育局局長李再立向參賽選手們致辭。（圖／主辦方提供）

▲台北市體育局局長李再立向參賽選手們致辭。（圖／主辦方提供）
▼上海市體育局局長徐彬向參賽選手們致辭。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市體育局局長徐彬向參賽選手們致辭。（圖／記者趙禕攝）

在開賽之前，台北與上海雙方各12位與會嘉賓在去年第二屆「雙城杯」圍棋交流賽的棋盤上，繼續擺下雙城互動棋局，再續情誼。上海主辦方還安排了一場大師在水墨動畫屏幕前演奏古箏及題寫「以棋會友」橫幅的表演，象徵琴棋書畫的中華傳統藝術。

▲▼上海市台辦主任鐘曉敏等嘉賓在去年的棋盤上繼續擺下雙城互動棋局。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦主任鐘曉敏等嘉賓在去年的棋盤上繼續擺下雙城互動棋局。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦主任鐘曉敏等嘉賓在去年的棋盤上繼續擺下雙城互動棋局。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海主辦方安排的現場演出。（圖／記者趙禕攝）
▲▼上海主辦方安排的現場演出。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海主辦方安排的現場演出。（圖／記者趙禕攝）

這項經歷兩年打造，已經成為職業棋手、業餘棋手、青少年棋手共同參與的跨兩岸兩岸圍棋大會，透過滬台兩地棋手以棋會友，不僅讓棋手們精進水平，更具有推動體育文化交流，增進兩岸民眾友誼助力兩座城市共同繁榮發展的意義；比賽全程還通過網路向兩岸及全球圍棋愛好者直播。

▲▼兩岸嘉賓們與棋手們合影。（圖／記者趙禕攝）

▲▼兩岸嘉賓們與棋手們合影。（圖／記者趙禕攝）

▲▼兩岸嘉賓們與棋手們合影。（圖／記者趙禕攝）

今天的比賽中，職業巔峰賽部份由台北職業棋手周俊勳九段對陣上海職業棋手胡耀宇八段，最終胡耀宇獲得勝利。職業交流賽環節，由兩地職業選手與圍棋愛好者以聯棋形式切磋棋藝，最終代表台北隊的王元均、賴均輔等棋手獲勝。青少年圍棋賽部份則在上海、台北兩地從8月到10月舉辦選拔賽、晉級賽，經過近2000盤激烈對局，雙方各20名青少年選手脫穎而出晉級；決賽中，上海與台北以2:2的最終比分打平，青少年聯棋賽則以3:4結束戰局。

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
陸網疑大S再婚頭紗「刷汪小菲的卡」　驚呼：哪個前夫能忍
大老拱林飛帆當黨主席！徐巧芯嗨喊：贊成林九萬接下重任
快訊／新北騎士撞死尼姑　機車再「旋轉橫掃3人」
立委陳玉珍病倒　突發「住院照」現況曝
焦糖選後消失！　他爆料「私帳每天發文抓戰犯」
I級艷后辣照「雙球被AI潑白色液體」　老司機讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

手機弄丟意外曝光存款餘額！她急報案：女兒的嫁妝　一票人認岳母

校隊球員骨頭「自溶消失」身高剩170公分　X光一照竟患鬼怪骨病

陸多地鬆綁防疫　外媒指「錯失時機」恐致局面失控

全家湊220萬求娶新娘！不到33天就分居　他氣得拉橫幅討回聘金

再有國際賽將「榮光」當中國國歌！　港運動員急喊停

CNN：習近平認防疫令學生「感到沮喪」　暗示可能鬆綁封控

超級蘿蔔迷？3賊偷150公斤「3小時全切成絲」　一口沒吃就被抓

簽約309億元台幣！　第18屆桂台經貿文化合作論聚焦RCEP

陸媒嘆中國國足沒進世界盃　在「鄙視鏈最低端」採訪

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

老公變「空氣魔術」整妻　她全程皺眉手不自覺配合

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

手機弄丟意外曝光存款餘額！她急報案：女兒的嫁妝　一票人認岳母

校隊球員骨頭「自溶消失」身高剩170公分　X光一照竟患鬼怪骨病

陸多地鬆綁防疫　外媒指「錯失時機」恐致局面失控

全家湊220萬求娶新娘！不到33天就分居　他氣得拉橫幅討回聘金

再有國際賽將「榮光」當中國國歌！　港運動員急喊停

CNN：習近平認防疫令學生「感到沮喪」　暗示可能鬆綁封控

超級蘿蔔迷？3賊偷150公斤「3小時全切成絲」　一口沒吃就被抓

簽約309億元台幣！　第18屆桂台經貿文化合作論聚焦RCEP

陸媒嘆中國國足沒進世界盃　在「鄙視鏈最低端」採訪

又來！高雄酒駕男深夜開車闖輕軌　輪胎慘卡泥濘裡

李宗盛唱飯島愛「不認識三上悠亞」：年輕人來給我上上課

紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界

德國告別本屆世界盃　卡達足球專家「遮嘴嘲笑」彩虹臂章事件

陸網疑大S再婚頭紗、珠寶「刷汪小菲的卡買」　驚呼：哪個前夫能忍

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

懊惱全壘打、安打沒達標　申皓瑋檢討：今年沒進步

速霸陸「大改款XV」日規有入門前驅！升級STI套件外型更熱血

快訊／新北騎士撞死尼姑…機車再「旋轉橫掃3人」致命畫面曝

台東環保新場域「永續方舟館」完工　12／3正式開幕

音浪太強？朋友們KTV唱RAP紓壓　他飆高分貝「警報聲」在場全跪

大陸熱門新聞

胡錫進：病毒傳播擋不住了

「懷孕5個月」孕婦挺大肚入境！ 海關一查驚呆...衣內藏202塊CPU

CNN：習近平認防疫令學生沮喪

18歲男交新女友！喇舌完「喉嚨痛爆」高燒3天

網購500入棉花棒！她清點竟少88根　超狂數法曝

他骨頭「自溶消失」　X光一照竟患鬼怪骨病

女網紅想看世界盃「護照被剪」　直播痛哭

湘夜遊1／排隊7千號「搶穿越80年代」

他在工廠流水線當眾勒殺同事！冷血片瘋傳

她弄丟手機意外曝光戶頭餘額　一票人搶認岳母

女騎士重摔躺地顫抖求救！往來人車當她是垃圾

湘夜遊2／台灣冬瓜茶不畏長沙奶茶！

16歲「卡達小王子」成陸網男神！一夜漲粉1千萬

女大生淚訴我被54萬人看裸照　嫌犯竟是身邊人

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

孟耿如心累「黃子佼心疼發聲了」！默默護妻真實面曝光

大S公開「2億帳戶明細」！2套房全是她買單

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

6歲妹下體突噴血！醫「壓30分鐘止不住」　爸一聽要縫暈了

大S曬「汪小菲2600萬親筆借據」反擊

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

快訊／汪小菲砲轟大S：妳要臉嗎！

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

「韓劇最佳綠葉」廉東鉉病逝享年54歲　劇迷驚：他去年還有演戲

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

命中帶財、最旺夫的3大星座女

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」！

汪小菲公開離婚協議書！不爽大S每月刷他卡購物

麥當勞換「內用飲料杯」！業者證實

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面