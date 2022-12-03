快訊／今增33死！本土新增13098例「比上周降0.9%」

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增13098例本土個案，今日新增的病例數較昨天少921例，減少約6.6%，較上周六少120例，減少0.9%，病例下降幅度持續縮小。今日另增54例境外移入，確診個案中新增33例死亡。

指揮中心表示，今日新增之13,098例本土病例，為5,926例男性、7,160例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,123例)，高雄市(1,792例)，臺中市(1,675例)，桃園市(1,335例)，臺北市(1,057例)，臺南市(1,015例)，彰化縣(804例)，新竹縣(443例)，屏東縣(437例)，苗栗縣(381例)，新竹市(352例)，雲林縣(312例)，嘉義縣(257例)，南投縣(253例)，宜蘭縣(190例)，花蓮縣(171例)，嘉義市(163例)，基隆市(157例)，臺東縣(86例)，金門縣(56例)，澎湖縣(37例)，連江縣(2例)。

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▲指揮中心公布12/3確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為15例男性、18例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月30日，死亡日期介於5月18日至11月30日。

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，為27例男性、27例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南3例，香港及泰國(各2例)，土耳其、中國、日本及柬埔寨 (各1例)移入，另43例感染國家調查中。入境日期介於今年11月4日至12月2日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲指揮中心12/3公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心12/3說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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