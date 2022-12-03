　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今增33死！本土新增13098例「比上周降0.9%」

▲▼指揮中心11/25記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增13098例本土個案，今日新增的病例數較昨天少921例，減少約6.6%，較上周六少120例，減少0.9%，病例下降幅度持續縮小。今日另增54例境外移入，確診個案中新增33例死亡。

指揮中心表示，今日新增之13,098例本土病例，為5,926例男性、7,160例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,123例)，高雄市(1,792例)，臺中市(1,675例)，桃園市(1,335例)，臺北市(1,057例)，臺南市(1,015例)，彰化縣(804例)，新竹縣(443例)，屏東縣(437例)，苗栗縣(381例)，新竹市(352例)，雲林縣(312例)，嘉義縣(257例)，南投縣(253例)，宜蘭縣(190例)，花蓮縣(171例)，嘉義市(163例)，基隆市(157例)，臺東縣(86例)，金門縣(56例)，澎湖縣(37例)，連江縣(2例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心公布12/3確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布12/3確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為15例男性、18例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月30日，死亡日期介於5月18日至11月30日。

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，為27例男性、27例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南3例，香港及泰國(各2例)，土耳其、中國、日本及柬埔寨 (各1例)移入，另43例感染國家調查中。入境日期介於今年11月4日至12月2日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼指揮中心12/3公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心12/3公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心12/3說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心12/3說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心12/3說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
信義區死亡車禍「畫面曝」！　他開車撞斃19歲騎士
快訊／民宅大火尋獲失聯少女！　3姊弟都無生命跡象
快訊／今增33死！　本土新增13098例
快訊／民宅火警！女子、10歲童無心跳　還有1人失聯
主持《型男》9年突閃辭！　夏于喬吐內幕
人妻信箱壞掉沒修！　打開一看「塞滿原味內衣褲」嚇傻
「高嘉瑜推實坪制」網卻搖頭！　戳破致命傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大觀音亭暨祀典興濟宮　「觀興風采」10年大事紀成果展

快訊／今增33死！本土新增13098例「比上周降0.9%」

歷年最大規模！閱讀嘉年華今登場　教長直言：閱讀是非常重要養分

中國醫藥大學暨醫療體系　智慧醫療多項創新獲獎

今天你最帥！影城+50元爆米花裝到滿　3狂男推1600L桶暖心原因曝

建材銀行為老屋作媒　嘉義朴子施家古厝與新營藥仔會社結親家

茶金風潮再現　台南首間精品高山茶「高覺茶」旗艦店試營運！

中國疫情「白紙」後恐擴散！王必勝估2個月達高峰「最不好的時間點」

花蓮惡老闆名單曝　未1例1休客運重罰百萬...理想大地也上榜

2波冷空氣接力降溫！「低溫下跌16度」　北東溼涼「回暖時間曝」

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

許維恩回應假包風波「不好的示範」　曝跟前任還有聯絡：王家梁都知道！

大觀音亭暨祀典興濟宮　「觀興風采」10年大事紀成果展

快訊／今增33死！本土新增13098例「比上周降0.9%」

歷年最大規模！閱讀嘉年華今登場　教長直言：閱讀是非常重要養分

中國醫藥大學暨醫療體系　智慧醫療多項創新獲獎

今天你最帥！影城+50元爆米花裝到滿　3狂男推1600L桶暖心原因曝

建材銀行為老屋作媒　嘉義朴子施家古厝與新營藥仔會社結親家

茶金風潮再現　台南首間精品高山茶「高覺茶」旗艦店試營運！

中國疫情「白紙」後恐擴散！王必勝估2個月達高峰「最不好的時間點」

花蓮惡老闆名單曝　未1例1休客運重罰百萬...理想大地也上榜

2波冷空氣接力降溫！「低溫下跌16度」　北東溼涼「回暖時間曝」

大觀音亭暨祀典興濟宮　「觀興風采」10年大事紀成果展

世界盃16強首日分析／荷蘭對美國佔優　澳洲恐難抗衡阿根廷

世足賽踢到16強！上班族投2萬爽抱16萬　大掃槓龜陰影

外傳台積電4奈米前進美國？　經長王美花說分明

台鋼看過來！兄弟有投手、長打好手可挑　助總坦言難取捨

台護理女神挺世足「掀衣露雙球」遭檢舉！重PO大尺度震撼照　怒反擊

死亡車禍畫面曝！他開車參加公司聚會　左轉不慎撞斃騎士

酒駕被吊銷駕照　台中男換騎無牌電動車「沒掛大牌」又酒駕

快訊／找到了！苗栗民宅火警尋獲失聯少女　3姊弟全無心跳搶救中

男手機鏡頭起霧！PO照稱「捷運失火嘛」　開玩笑遭送辦下場曝

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

生活熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

2022最後機會！4星座「桃花一路狂炸」　聖誕節有人陪了

陳明文聲明自打臉　館長逐字開戰

明天回暖！周日起再冷3天　還有更強冷空氣襲台「最冷時間曝」

天生富貴命！這輩子不缺錢TOP3星座

買早餐中千萬發票　麥當勞證實是員工

台大國發所不只林智堅與鄭文燦抄襲！　教長：校方正進行了解

她戴腳環遭嗆「賣身女」！一票人聽原因驚呆

吃到飽「內用1景象」超困擾　他嘆：口罩還需戴嗎

快訊／鄭文燦論文抄襲遭撤學位！台大：堅持倫理誠信「不含糊以對」

樂華夜市「花壽司350元」！永和人秒認出：知名黑店

日本買鮮乳選錯了！林氏璧驚：現在才知道

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

孟耿如心累「黃子佼心疼發聲了」！默默護妻真實面曝光

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」！

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

命中帶財、最旺夫的3大星座女

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

「韓劇最佳綠葉」廉東鉉病逝享年54歲　劇迷驚：他去年還有演戲

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

日本人赴台餐廳喝水秒吐：這很噁

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面