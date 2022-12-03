爆紅神曲真實上演！男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

▲男子偷拍女同事洗澡，還傳訊哀求，「就發生一次就好」，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳韻如／台中報導

台中一名越南籍移工阿松（化名）在宿舍偷拍女同事洗澡，並把影片傳給女同事哀求，「你過來跟我睡，就發生一次就好」、「就發生一次就好，沒有人知道，我有保險套，你不用擔心」，女同事見狀嚇壞報警。法院審理後，依妨害秘密、強制未遂等罪判阿松拘役70天，得易科罰金。可上訴。

根據判決，阿松5月間在公司的宿舍中偷拍女同事洗澡，畫面清楚拍下女同事的全身，甚至連私密處都入鏡，事後阿松還將畫面傳給女同事，並且苦苦哀求，「你老公去工作了，你過來跟我睡，就發生一次就好」、「就發生一次就好，沒有人知道，我有保險套，你不用擔心」、「你跟我都不想讓別人知道」等文字，宛如是爆紅神曲「放進去一下下就好」翻版。

女同事當場嚇壞，並立刻報警處理，而阿松到案後坦承犯行，事後也被依法起訴。法院審理時，勘驗阿松手機，確實發現他偷拍的影片，審酌他為滿足個人窺探他人隱私之慾望，竟偷拍女同事，甚至傳送偷拍影片予女方要求與其發生性行為，且至今仍未與女同事和解，最終依妨害秘密、強制未遂2罪共判他拘役70日，可上訴。