快問快答揭球后戴資穎真實一面　阿嬤牌球拍征戰世界如神助

▲球后戴資穎近期與中華電信合作拍攝影片，花絮中更玩起快玩快答揭露真實一面。（圖／取自即新聞影片，下同）

生活中心／綜合報導

羽球球后戴資穎征戰全球無數比賽，背後最有力的後盾就是家人，讓她不管走到哪都有強大的定心丸。除此之外，由阿嬤一圈圈親手準備的羽球拍，還有在她獲勝時可以又快又穩把訊息傳出去的中華電信，都是小戴在場上作戰時，最獨特的秘密武器。近日在與中華電信合作拍攝廣告的過程，看得出小戴與阿嬤感情很好，也意外透過快問快答揭開球后生活真實的一面。

▲小戴揪阿嬤一起萌萌自拍，阿嬤也超古錐的配合。

近期戴資穎與中華電信合作拍攝的廣告影片感動了許多人，小戴感性地分享：「家人的愛是多年的依賴，握著阿嬤幫我準備的球拍，讓我更有把握贏球」，可見他與家人之間有著強烈的情感。而在正式鏡頭外的漏網花絮，可以看到小戴和阿嬤許多可愛互動，像是小戴逗趣問阿嬤：「是金牌水，還是我水？」兩人還一起萌萌自拍，阿嬤也超古錐的配合。

看著超人氣球后小戴孝順的一面，令人格外暖心動容，而小戴也表示，很珍惜這次合作，難得有機會可以和奶奶一起拍攝中華電信廣告，會在心中留下美好的回憶。

▲快問快答中發現許多小戴私底下真實的一面。▲快問快答中發現許多小戴私底下真實的一面。

影片中，小戴也應要求玩起快問快答，意外揭開球后私底下不為人知的一面，像是他自曝平時沒有打球、吃飯、睡覺的時間，通常都在滑手機逛社群媒體和玩遊戲，還透露了自己喜歡看恐怖片、聽周杰倫。

長期征戰國際的小戴，平時最常打電話的對象就是媽媽，當問她用中華電信多久了，小戴歪頭想了想，說：「好久喔，數不清了」；詢問她為何選擇中華電信，小戴的意笑答：「若有天在山裡迷路了的時候，可能別人沒訊號，只有我有訊號！」期待這位可愛率真的傳奇羽球天后戴資穎，持續帶著阿嬤的球拍寫故事。

▼中華電信陪伴小戴征戰無數國家，期待小戴繼續帶著阿嬤的球拍寫故事。