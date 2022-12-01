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台南水情不佳部署抗旱　黃偉哲：市府帶頭使用回收水

▲台南水情不佳，台南市長黃偉哲指示各局處使用回收水代替自來水，市政府要從自身做起，來鼓勵民間跟進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南水情不佳，台南市長黃偉哲指示各局處使用回收水代替自來水，市政府要從自身做起，來鼓勵民間跟進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南今年降雨量僅約歷年6成，12月進入旱季，水庫水情也開始緊張。1日曾文水庫的蓄水量剩32.4％，烏山頭水庫雖有65.9％蓄水量，但根據水利署網站的估計，僅剩27天，台南市長黃偉哲在前天的市政會議，指示各局處使用回收水代替自來水，市政府要從自身做起，來鼓勵民間跟進。

▲台南水情不佳，台南市長黃偉哲指示各局處使用回收水代替自來水，市政府要從自身做起，來鼓勵民間跟進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府11月23日舉行抗旱整備會議，會中決議各局處在業務範圍內，盡量用回收水替代自來水。台南目前有7座水資源中心，將地方民生污水淨化為回收水，根據水利局最新統計，市府各單位已開始使用回收水替代自來水，平均每天使用約4千噸的回收水，用於澆灌、洗街等用途。

▲台南水情不佳，台南市長黃偉哲指示各局處使用回收水代替自來水，市政府要從自身做起，來鼓勵民間跟進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也在29日的市政會議上，提醒各局處抗旱不可大意，政府部門必須帶頭執行，將涓滴之水節省下來，從自身的業務開始替代自來水。並要求相關局處輔導民間運用，目前七處水資源中心都可共民眾免費取用回收水，只要不是用於飲用或頻繁與皮膚接觸，在環境清洗上皆可大量使用。

▲台南水情不佳，台南市長黃偉哲指示各局處使用回收水代替自來水，市政府要從自身做起，來鼓勵民間跟進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局表示，台南目前也將回收水淨化為再生水，以永康再生水廠為例，預計本月中就會完成供水，每日輸送8千噸再生水給科學園區。安平再生水廠則預計明年初開始，每日供應再生水1萬噸。

▲台南水情不佳，台南市長黃偉哲指示各局處使用回收水代替自來水，市政府要從自身做起，來鼓勵民間跟進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局也強調，黃市長曾揭櫫「一滴水至少用兩次」為原則，台南將以2024年每日供應6.3萬噸再生水為目標，滿足台南產業民生需求，也強化城市的抗旱能力。

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