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健保部分負擔調漲「財務增幅不大」　李伯璋：希望民眾有費用意識

▲▼ 健保署長李伯璋 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署長李伯璋 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央健康保險署今（29）日舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，展示全新升級改版健保雲端系統2.0。健保署長李伯璋表示，此次雲端資料更新改善了過去畫面「看不清楚」問題，病人無須重複照X光吸收輻射線，也不需重複抽血。李伯璋另回應部分負擔上路時程，直言蘇院長會做好通盤考量，找出最好的上路時機。

衛福部長薛瑞元上周在立法院提到，推行部分負擔調漲的兩項條件分別為疫情與經濟復甦狀況，今日他再提到，疫情比較沒有懸念，應該很快就能看到走到隧道盡頭，「大家是可以預期過個好年。」不過，經濟狀況是否復甦、一般民生活動是否恢復正常？還有待觀察。

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薛瑞元另提到，如果依照既定政策的話，部分負擔調漲應該會在明年上半年實行，雖然部分負擔對於弱勢有特別保護措施，但對於一般民眾而言，就醫的負擔會稍微提高，因此調漲前需評估經濟狀況是否承擔的起，若經濟復甦力道不足，還是有可能延後，「還是要看實際上的發展」。

李伯璋接受媒體堵訪時表示，今年健保財務準備金仍有1個月以上，部分負擔調漲不會增加太多健保財富，是希望民眾有費用意識，增進醫病共享決策，進而改善醫療品質。他另提到，假如民眾能控制醫療品質不浪費，「全民每年少看一次門診，健保就可以少給付378億點」，節省金額可增加偏鄉醫療與居家醫療給付點值，也可更多罕病、癌症用藥納入健保。

根據健保署統計，健保雲端系統每天約有120萬查詢人次，88%病人在就醫或領藥時，醫事人員詳實查詢健保雲端系統；「TOCC」提示訊息，109年上線迄今已累計逾19.9億查詢人次。

李伯璋感謝所有醫事人員與健保署攜手合作，透過健保雲端系統結合數位科技及大數據管理，推估103至110年減少約109.7億元重複藥費支出，107年至110年減少重複檢查檢驗費用約16.4億點，未來將加速落實分級醫療並結合「有感的部分負擔」，提升病患就醫品質，讓健保成為守護國人健康堅強的後盾。

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