被拉進「QQ群」！女會計照老闆要求「轉帳1587萬」...結果慘了

▲女會計分4次轉款1587萬。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸瀋陽新民市市公安局接到某建築有限公司會計陳女報警，稱其被詐騙368萬元（約新台幣1587萬元），隨後警方和銀行聯手，成功將全部錢款凍結止付。據了解，陳女是公司會計，事發時有人在QQ上冒充其老闆趙某某，要求其支付工程款項，她便透過公司帳戶，分4次向對方提供的帳戶轉帳共計368萬元。

綜合陸媒報導，在轉帳的過程當中，陳女想要給老闆打個電話確認一下，可是此時電話無法接通，等到轉帳成功之後，她終於接通了老闆的電話，可是電話卻讓陳女大吃一驚，因為老闆表示沒讓她轉錢，這時候她才意識到自己受騙了，隨後報了警。

▲老闆表示，她並沒有請她轉錢，女子這才驚覺是詐騙。（示意圖／翻攝自pexels）

接到報警後，新民市公安局新型犯罪研究中心立即組織民警開展止付工作。系統顯示，陳女提供的涉案帳號為中國農業銀行的帳戶，經與中國農業銀行新民支行工作人員聯繫，對方表示該帳戶不存在。由於涉案金額巨大，詐騙份子隨時可能將錢款轉走，派出所民警重新查看陳女與詐騙份子的聊天紀錄，並核對轉帳信息。

核對後民警發現，陳女輸入帳戶時少輸了一位，實際涉案帳戶為蘭州銀行。民警馬上聯繫蘭州銀行平涼西景園支行，並告知有一筆368萬元的轉帳為新民市轄區內一起電信詐騙案件涉案資金，請求銀行協助對該筆款項進行凍結。

起初，銀行工作人員對民警身份存疑，民警一面與銀行溝通，一面通過微信向平涼市公安局反詐中心發送警官證證明身份。獲得銀行信任後，民警得知被害人轉入的368萬元已在相關帳戶掛帳，錢款尚未轉入帳戶中，需要進行緊急凍結。最終，在兩地公安機關和銀行的共同努力下，已掛帳的368萬元被騙資金原路返回到被害人的公司帳戶中。

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