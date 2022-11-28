料中歐洲盃冠軍！時空旅人預言世足決賽「巴西vs法國」　結果曝光

▲ 時空旅人預言，巴西將拿下卡達世界盃冠軍。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2022卡達世足點燃球迷熱血情緒，一名自稱時空旅人的網友先前曾精準料中2020歐洲盃決賽結果，日前上傳影片公布他聲稱在未來拍下的卡達世足決賽隊伍及結果，至今累計近2千萬觀看，引發網友熱烈討論。

根據《每日星報》，TikTok帳號名稱「世界盃時空旅人」（@worldcuptimetraveller）的網友去年曾上傳一段影片，顯示義大利在延後一年舉行的2020歐洲盃決賽中以2:1打敗英格蘭，幾周後歐洲盃結果出爐，竟與他的預言完全相符。

這名網友近日又PO出一段8秒畫面，顯示預定12月18日舉行的卡達世足冠軍賽中，巴西以2:1踢贏法國，觀眾席上穿著黃綠配色巴西隊球衣的球迷無不歡欣鼓舞。他也在影片上寫下，「巴西剛剛在2022世界盃決賽中打敗法國，我是時空旅人。」

這段影片至今累計逾1950萬觀看及180萬讚，一派網友完全相信，另一派則對此持疑。有人留言表示，「想像一下如果他這次又料中了」、「為什麼看起來這麼真？」但也有人宣稱，他使用的是巴西24日對陣塞爾維亞時，25歲前鋒理查利森（Richarlison）進球後球迷嗨翻的畫面。

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