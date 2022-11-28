獨／台灣大道驚見「螃蟹車」！BMW橫著走原因曝　專家說母湯

記者白珈陽／台中報導

臉書社團27日有網友PO出一段影片，一輛白色的BMW X6休旅車，竟以接近打橫車身的方式持續行進，還不斷發出刺耳的怪聲，網友驚嘆「螃蟹哥」、「有錢人就是任性，橫著走！」；有車商指出，確有車廠接到疑似該車的維修案，車主自稱擦撞石墩，造成右後輪歪斜，卻仍硬開去保養廠維修。警方呼籲，若駕駛發現車輛出現類似情形，應將車停靠路邊等待救援，以免發生事故。

▲BMW不明原因偏移，還發出詭異聲響。（圖／截取自臉書社團《爆廢公社公開版》）

臉書社團《爆廢公社公開版》昨出現該段影片，內容顯示，白色BMW後方閃著警示燈，沿著台灣大道慢車道往大肚山方向行駛，車體不明原因偏移卻仍繼續直行，並且發出詭異怪聲。

▲網友見狀驚呼「有錢人就是任性，橫著走！」（圖／截取自臉書社團《爆廢公社公開版》）

蘇姓車商表示，從影片來看，應是舊款式的BMW X6系列，新車價約360萬元以上；據知名進口車保養廠透露，這兩天確實接獲一件該車款維修案，經比對影片，應是同一輛車，車主自稱是轉彎時擦撞石墩。

蘇姓車商說，車主硬是將事故車開到車廠維修，不但相當危險，更造成整個後傳動系統受損，最少得多花費20萬元修復費用。

警方表示，未接獲相關報案，但初步檢視影片內容，尚無發現違規狀況，仍提醒呼籲駕駛應停靠路旁請拖吊維修，避免發生事故。