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藍委質疑農委會媒體宣導費養網軍　綠委：網軍沒有這麼便宜

▲農委會主委陳吉仲澄清農委會沒有養網軍。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲澄清農委會沒有養網軍。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院經濟委員會今（28日）續審農委會農業作業基金、農田水利事業作業基金等，藍營立委呂玉玲、謝衣鳯等人指出，很多民眾質疑農委會與所屬單位的媒體宣導費在養網軍，預算應凍結90％；綠委則緩頰，該項媒體宣傳費才21萬哪請得到什麼網軍？網軍沒有那麼便宜啦！

國民黨立委呂玉玲、謝衣鳯等人質疑，農委會「農田水利事業作業基金」在112年度預算「媒體政策與業務宣導費」編列21萬元，質疑是用這筆經費在培養網軍，於網路上散佈特定言論，以影響輿論走向，因此凍結該預算90％，提出專案報告後始得動支。

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民進黨立委邱議瑩急忙緩頰，若對宣傳費有質疑可以來討論，但直接扣帽子到網軍不盡公平，這是嘉南大圳的宣傳行銷費用，如果主席願意也可以安排專案報告，建議維持原預算，況且「21萬可以請到什麼網軍？網軍沒有這麼便宜啦！」

民進黨立委陳亭妃也說，這筆21萬預算很可能只是單純的基本宣傳費，要用到新聞媒體都很難，要請網軍、大規模行銷更是不可能，尊重委員提出凍結的建議，但書面報告使得動支，而且據她瞭解，21萬是要舉辦3場活動，1場活動只花7萬元已經很少了。

呂玉玲則說，要求凍結和提專案報告不是只有這21萬的宣導費，而是每項預算裡都有媒體宣導費，如果每項預算案加起來就不只21萬，「養網軍當然不只這些錢，不然怎麼會有1450」？

根據謝衣鳯等立委提案指出，112年度「農業特別收入基金」媒體宣導費編列6393.6萬元，比109年度年決算的3520萬元成長了2873.6萬，但預算書所列內容十分粗疏，因此提案凍結10％，待提出執行報告後始得動支。

農委會主委陳吉仲澄清，農委會所掌管的事務從山上到海邊，6千多萬元媒體行銷費是用在食農教育、推廣休閒農場、肥料合理化使用、台灣農漁畜產品推廣、稻米食用等政策，增加的宣導經費是散布在各個地方，跟外界想像的網軍是兩件事情。

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