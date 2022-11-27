老公離境工作不肯回台！還傳訊：你的一切讓我厭倦　人妻心碎訴離





▲桃園人夫赴陸工作不肯回台，還傳訊要求妻子離婚，妻子心碎訴離。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名男子婚後前往大陸工作，並與妻子約定每三個月回台一次，但他卻沒有遵守承諾，工作的8個月期間只回台一次，且隔日就匆匆離開，誇張的是，他還直接傳訊給妻子，「你的一切讓我厭倦」，更要妻子直接向法院訴請離婚，讓妻子心碎，最終決定還他自由。法院審理後，判准兩人離婚。全案可上訴。

女子主張，她與丈夫2014年結婚，而丈夫2019年1月前往大陸工作，雖與她約定，每三個月會回台一次，但卻從未遵守約定，只在同年9月30日回台，但隔日就匆匆離台。

不僅如次，丈夫還多次傳訊息給她，「你還要離婚嗎」、「你是打算這樣拖到老嗎」、「妳的一切讓我厭倦」、「我受不了，所以想要距離，你會慢慢的變淡，最後離婚」、「強制離婚吧，我會同意的」等語，讓她相當心寒，認為丈夫消極看待此段婚姻，也因此自己也萌生了離婚的念頭，決定還丈夫自由，並提起離婚訴訟。

法院審理時，男方並未到庭，也未提出書狀作任何聲明或陳述，且雙方已分局3年多，男方也鮮少聯繫女方，更曾答應要離婚等，法官認為，兩人夫妻間誠摯相愛的基礎早已不復存在，且均無意願維持婚姻，最終判准離婚。全案可上訴。