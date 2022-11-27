　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「農曆11月」12生肖運勢曝！屬蛇事業旺　屬虎小心情場失意

農曆11月這些生肖有好運加持。（示意圖／pixabay）

▲冬天已至，幸運能量是否會進入你的口袋？（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆11月又稱「冬月」，意味著冬天已至，這個月會有哪些生肖逢好運加持，不懼寒冷呢？《科技紫微網》即分析12生肖的好運指數，和需要注意什麼，屬鼠的朋友事業跟學業都很旺，屬羊的朋友小心投資。

生肖鼠：

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：愛情桃花綻放速度緩慢，須耐心等待時機，切勿操之過急。面對心儀對象，宜用委婉的方式迂迴追求，若過分主動熱情反而容易嚇跑對方，錯失良緣。

有伴侶：與伴侶溝通頗順暢，相處時有不少歡笑。不過，有時候會因為太想要討伴侶歡心而輕易允諾，小心會因無法兌現而造成反效果，引發爭吵，進而影響二人的親密度。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：先前的努力付出，在此月多能見到回報，是付出與收穫成正比的時期。長久以來的工作難題可望解決，並有機會提出有效的方案，工作多能順利推進，易獲得肯定。

學業運分析：求知慾旺盛，面對學習難題多能靜下心來耐心解決，且會主動尋求老師、同學幫助，可大大提高學習效率。課堂討論時，能積極發表不同觀點，易受老師表揚。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：有機會經手大筆錢財，須留意細節，帳目更要清楚。此月多是幫別人賺大錢，自己賺小錢，切不可投機、貪心，務實為本，錢財入袋為安。

生肖牛：

愛情運指數：★★★★★

單身者：紅鸞星動桃花開，正是主動釋放熱情的好時機。有機會遇到欣賞的對象，彼此都有心動和看對眼之感，可望談一場浪漫甜蜜的戀愛，開花結果機率高，要好好把握。

有伴侶：感情發展可能大幅加深，你的溫柔體貼與細心付出，易獲得伴侶愛的回饋，相處時有聊不完的話題，親密感大增，十分熱烈。此時最有利溝通生兒、育兒等話題。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：此月事業運勢有先抑後揚之趨勢，上半月困難頗多，但機會蘊藏在危機之中，只要堅持下去，多能逐漸看到希望。進入下旬後，工作得心應手，有利談判溝通，結果多令人欣喜。

學業運分析：此月有偏科傾向，理解力、分析力很強，對理科的學習熱情頗高，然而對於要背誦和強記的學科則興趣缺缺。應講求學習方法，多尋求老師、同學幫助，及時理解掌握學習重點與難處。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：本月收入還算穩定，但生活支出不少，難有閒錢。須節省開支，把錢財用在刀口上，倘若任意用錢不經考慮，極易透支。月底有利與好朋友見面，並有機會從朋友口中獲得錢財的相關資訊。

生肖虎：

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：這個月桃花紛飛，但在面對諸多選擇時易不知所措，難以確定自己的感覺。尤其是月中的一段時間會過於被動，受人擺布，小心真情錯付，造成身心受到傷害。

有伴侶：戀愛中人勿急於步入婚姻，先考慮清楚現實問題再來決定下一步，否則閃婚亦容易閃離。已婚者與伴侶溝通不太順暢，小心出現分居、分手、第三者插足等難關。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作宜求穩，遇事冷靜、耐心，勿慌亂。若不經考慮就瞎忙，小心做什麼事都「竹籃打水一場空」，得不償失。特別是在與同事、客戶接觸互動時，須謹言慎行，逞口舌之快易惹禍。

學業運分析：面對學業時雖然自覺應付良好，但家人、師長的高期待使得你壓力增加不少。注意合理分配時間，兼顧學習與休閒，學習時用心，娛樂時開心。只要方法得當，多有所獲。

財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：此月有頗多意外支出，須減少不必要的應酬，做好開銷計劃。此期間不利投資，大筆投資易損財。隨時瞭解市場動態，並學習理財之道，能讓有限的錢財產生更大效益。

生肖兔：

愛情運指數：★★★★☆

單身者：此月與親朋好友頗多接觸互動，人際關係和諧，有機會遇到有緣人。在出差或旅途中易與活潑開朗的桃花結緣，且彼此都頗有好感，有很大機會開啟一段異地戀情。

有伴侶：感情生活頗為溫馨甜蜜，你有可能會主動為伴侶製造小驚喜、或互送禮物，使感情快速升溫。多與伴侶溝通交流，分享工作和生活趣事，也分擔辛勞，可讓彼此的關係更親密。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：月初易被瑣事困擾，又因凡事都想要親力親為，壓力很大。若懂得適時尋求同事幫忙，會輕鬆不少。此運對於求職者較為有利，易覓得不錯的工作，但步入新環境多有不適，須自我調適。

學業運分析：學習運穩定，只要能積極保持學習熱情，多能學有所獲。然而面對臨時小考易緊張，心態不穩，造成發揮失常。只要能調適心態，輕鬆應試，多能取得良好成績。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：易遇到不錯的投資賺錢機會，利小額投資，大筆投資則須謹慎，勿透支、借貸等，小心負債累累徒增壓力。上旬易有挫折，但多能因貴人相助而轉危為安。月底易有回報。

生肖龍：

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：此月圍繞在你身邊的多是爛桃花，中旬要特別提防桃色陷阱。勿輕易交付真心，小心遇人不淑。好在，當遇到桃花困擾時多能得朋友相助，避開不少桃花劫。

有伴侶：伴侶雙方都頗為情緒化的一個月，少黏在一起為妙，保持適當距離，以策安全。遇事勿急躁，先冷靜下來，再找時機與伴侶溝通協商，方可望及時解決問題，讓感情平穩發展。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：本月有好多事務要處理，但又易被情況縛手縛腳，無所適從，小心陷入忙碌情境中卻一事無成。做事要有計劃，且要主動承擔責任，這樣才能看到希望，有所收穫。

學業運分析：本月學習時易分心走神，成績有下滑傾向。勿受周圍人的影響，靜下心放空自我，清理思緒，好好計畫短程學習目標。保持方向、保持清醒，學習效率才會提升。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：財運不錯，易獲得貴人金援。遇到財務困難時可向好友、同學、或父母親戚求助。下旬有破財跡象，出門在外需保管好貴重物品，身上少帶現金為妙。

生肖蛇：

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：運勢較弱，桃花不顯，易因遲疑卻步而與心儀對象擦肩而過。若擔心自己的表白受拒，很可能就會讓人捷足先登而錯失良緣。心中有愛意就要大聲說出來，釋放熱情、敢於表達，可提升桃花運。

有伴侶：易感孤獨，即使伴侶就在身邊，亦有遙遠之感。應及時向對方表達情感與需求，讓伴侶知道你的想法與心情。只有相互交心，培養信任與依賴，方可增進彼此間的關係。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：事業運勢上揚。你的心態可以決定成敗，只要敢於主動承攬有挑戰性的工作內容，面對難題時冷靜思考、積極應對，多能順利推進，易獲得上司肯定、客戶欣賞。

學業運分析：學習熱忱旺盛，效率頗高。營造輕鬆的學習氛圍，可讓思維活躍、思路清晰，遇到難題也多能解答，甚至可以找到不同的解題方法，舉一反三。有效學習，成績當然能迅速提升。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：難有偏財，應把重心放在正財上。玩樂透、彩券小試手氣尚可，沉迷則易損財。下半月有兼差的機會，合理安排時間，易有不錯的額外收入。

生肖馬：

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：異性緣很不錯的月份，有機會遇到各方面都優秀的對象，甚至有好幾個令你頗為心儀的對象出現，須及時確認心意，方有機會把握良緣，三心二意則易錯過。

有伴侶：有利互動相處，抽時間多陪伴另一半，聊一聊想法，一起做做家務等，可增進感情。雖然偶爾會有爭吵，但多是小吵小鬧，很快就能雨過天晴。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：易遇不順，工作難推進。此運特別表現在與同事的交流不暢，易因小事起衝突，影響工作進度。控制好情緒，讓自己能對事不對人，以商量的態度，尋找有效策略與同事溝通，工作會更順利。

學業運分析：出現厭學情緒，想要以逃避方式閃躲問題。此時期易發生作業錯誤頻出、考試成績退步、被師長訓誡等情況。多給自己加油打氣，遇到困難應向老師、同學虛心請教，方有機會進步。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：易因迷糊而小有破財。切勿衝動投資，小心誤聽小道消息而損財。此月宜多與女性朋友接觸互動，易獲得不錯的錢財資訊，遇到資金周轉問題也多能獲得金援。

生肖羊：

愛情運指數：★★★★☆

單身者：桃花運頗為旺盛，易在吃喝玩樂、網路交友中遇到心儀對象，有機會談一場彼此都愉悅的戀愛，未來可期。多留意比你稍年長的成熟型對象，易遇到有緣人。

有伴侶：感情發展平順，伴侶關係和諧，遇到問題多能互相體諒、包容。家庭責任感增強，有利溝通交流，以往擱淺的問題可攤開協商，易順利解決，情誼也將增進。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：職場人際關係頗為和諧，與同事多能相處愉快，工作進展頗為順利。若能增強與上司的溝通互動，將有機會獲得更多工作資源，增加表現機會，事業發展可望更上一層樓。

學業運分析：學習十分主動，自覺自律。易找到更適合自己的學習方法，且有機會掌握新技能。雖然頗為忙碌，但也很充實。多與老師探討新課題，與同學分享學習經驗，易獲得成長進步。

財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：難有進財機會，甚至有入不敷出的傾向。須養成記帳的習慣，預留固定開支，減少不必要的花費，掌握每一筆錢財去向，可避免透支。投資前景不明朗，勿冒進投資。

生肖猴：

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：雖有桃花開，但情緣短暫，多會無疾而終。與其把時間和精力花在四處尋覓愛情上，不如投資自我，學習新技能，培養氣質與修為，做更好的自己，良緣自來。

有伴侶：戀愛中人愛得濃烈時甜蜜浪漫，意見不合時針鋒相對，爭吵劇烈。已婚者與另一半相處互動不多，有各自忙碌的傾向。須多溝通交流，表達愛意，方可保持感情不墜。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：自我期許頗高，工作排得滿滿，雖然辛苦難免，但為了目標而努力奮鬥的過程很充實。若能多與同事交流想法，學習汲取經驗，工作進展會更順利。

學業運分析：有機會選修新課程，或參加特別的進修班。只是，想學習的東西太多，反而不易抓住重點，造成對所學知識一知半解。做好時間管理、分清輕重緩急，遇到問題多請教，可提升學習效率。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：錢財收支平衡，各項支出多在預算之內。若能做好理財規劃，花錢有度，還可有節餘。投資理財利小額運作，見好就收，切不可太過投機，否則會得不償失。

生肖雞：

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：桃花難開，被動等待將難以邂逅愛情。若想戀愛，應主動向外活動，多與周圍人接觸互動，切勿長期宅在家裡。多與老同學、許久未見的朋友聯繫，將有機會結識新朋友喔。

有伴侶：愛情運不強，下半月與戀人的爭吵增多，若有一方不夠堅定很容易造成分手。已婚者易感受到另一半的負面情緒，應多安撫、關心對方，二人關係才會更親密。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作繁重，遇阻礙的機率也高，有力不從心之感，易對自身能力產生懷疑。切不可獨自硬扛，多尋求上司助力，並與同事分工合作，可順利渡過難關。

學業運分析：學習缺乏衝勁，有鬆懈傾向。上課時容易分心，注意力難以集中。須自我調適情緒，如果有心事，可向值得信賴的師長傾訴，憋在心裡易影響學習。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：財神眷顧之月，偏財運不錯，手氣好、眼光精準，可買運彩、樂透試試手氣。在股票、外匯、分紅型保險等投資中也易獲利，理性評估，適時出手，多能輕鬆賺錢。

生肖狗：

愛情運指數：★★★★☆

單身者：桃花運頗佳，周圍常出現頗為優秀的對象。你的幽默談吐、燦爛笑容，是吸引桃花的利器，要好好運用。有機會在交友活動中認識心儀的對象，能由網路聊天進入深交，易昇華為戀人。

有伴侶：本月常有機會與伴侶朝夕相處，關係頗為親密。雖偶有爭吵，但多能很快和好。若能在生活細節處多關心對方，多說說體己話，感情更易升溫。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：此月工作熱情高漲，不懼挑戰，易學習到新技能，成為眾人關注的焦點，收穫頗多。月末易受到一些生活瑣事困擾，工作進度較慢，但多能獲得上司理解與同事幫助。

學業運分析：學習力、領悟力提升，能快速接受並消化新知，學習頗感輕鬆，易成為同學的榜樣。月底有機會參加知識競賽、演講等，易有不錯表現。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：錢財進出較頻繁的一個月，請客、送禮方面的支出頗高。禮尚往來當然有必要，但切不可打腫臉充胖子，禮輕情意重，心意到了就好。

生肖豬：

愛情運指數：★★★★☆

單身者：此月桃花運很不錯，與善解人意的桃花特別有緣，有機會邂逅愛情。若有看對眼的對象，切不可畏首畏尾，敢於主動表白才更有機會收穫良緣。

有伴侶：與伴侶間情感交流增多，常有心意相通之感。無論是工作還是生活的喜怒哀樂，都可以與對方分享，易產生共鳴，也能讓對方感覺到被需要，頗能增進感情。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：職場人際關係順暢，無論是與上司、同事、或屬下，都能溝通良好、相處融洽，工作進展順利。下半月有機會發揮組織與領導方面才能，好好把握機會，易令人刮目相看。

學業運分析：學業多因心態平和，能專注於學習而有所精進。之前感覺深奧難解的知識點，也多能找到解題方法，易燃起濃厚的學習興趣。此運對考試也頗為有利，成績易有明顯提升。

財富運指數：★★★★★

財富運分析：財運明朗，投資理財得心應手，易有進帳。對數字敏感，多留意生活、工作中頻繁出現的數字，易因精準掌握情勢而把握商機，有機會在股票、基金投資上獲利。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
汪小菲控大S和具俊曄「18年就搞一起」　網挖心疼真相：她流產還陪你上節目
美軍時隔30年　重返昔日最大海外海軍基地
專訪　On The Road　林襄（上）／我就是用平常私底下的樣子在螢光幕前面

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
入冬最強冷空氣要來了！下周「下探16度」最冷時段出爐
她穿人字拖「踩到櫻桃」摔成傷殘十級　超市要賠70萬
鄭運鵬兒子太帥！感性謝票支持者卻歪樓：好像韓星
和張穎穎親密合照曝光　張蘭怒：是她心機把我騙去
民進黨大敗　學者：賴清德將成新共主
快訊／北市林森北路女子墜樓　失去生命跡象
快訊／魔獸狂潮席捲台中　台體大太陽主場湧近6千人觀戰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「農曆11月」12生肖運勢曝！屬蛇事業旺　屬虎小心情場失意

去年聖誕節送女友iPhone分期付　慘戴綠帽分手！他崩潰：還在繳錢

咬雞塊「上顎骨掉落」竟是四期淋巴癌　他撐過化療勇奪健美冠軍

入冬最強冷空氣要來了！下周「下探16度」最冷時段出爐

停車被店家招牌狠刮「反遭求償」爆傻眼　他見1關鍵：妳不是第1個

侯友宜高票連任首要目標　打造新北市為「終身學習型城市」

恐龍家長列「10點切結書」欲逼退導師　爸嘆：想捍衛女兒受教權

準備肛門榨甘蔗！高虹安當選新竹市長　「1留言」被翻出：坐等直播

魔獸降臨台中！8500萬法拉利Monza SP1停門口　車主揭曉

剩3天好天氣！下周入冬最強冷空氣抵台「北台灣下探16度」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

貓奴驚艷主子床上展現特殊技能「來我家看貓翻筋斗」原來是真的

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

「農曆11月」12生肖運勢曝！屬蛇事業旺　屬虎小心情場失意

去年聖誕節送女友iPhone分期付　慘戴綠帽分手！他崩潰：還在繳錢

咬雞塊「上顎骨掉落」竟是四期淋巴癌　他撐過化療勇奪健美冠軍

入冬最強冷空氣要來了！下周「下探16度」最冷時段出爐

停車被店家招牌狠刮「反遭求償」爆傻眼　他見1關鍵：妳不是第1個

侯友宜高票連任首要目標　打造新北市為「終身學習型城市」

恐龍家長列「10點切結書」欲逼退導師　爸嘆：想捍衛女兒受教權

準備肛門榨甘蔗！高虹安當選新竹市長　「1留言」被翻出：坐等直播

魔獸降臨台中！8500萬法拉利Monza SP1停門口　車主揭曉

剩3天好天氣！下周入冬最強冷空氣抵台「北台灣下探16度」

賽琳娜終於與BLACKPINK全員合影！　5人同框畫面曝光粉絲嗨翻

利特發話「台灣辦SJ安可場」　承諾E.L.F.：沒有的話去IG罵經紀人

大勝45萬票後今屢被問2024　侯友宜：好好做事

被爆秘戀吳磊！正妹女星發文暗示「粉絲別干涉」：想牽手走在路上

桃園市議會藍綠皆未過半　議長選戰10席無黨籍成關鍵

「4種舌頭顏色」看身體狀態！暗紫色容易經痛　舌尖紅＝睡不好

鄭運鵬兒子太帥！感性謝票支持者卻歪樓：好像韓星

一氧化碳中毒像溫水煮青蛙！天冷吃鍋要注意　通風換氣保平安

野生彭于晏現身天母！　幸運女粉直接「躺胸肌合照」

銀赫憶亡父痛哭：今天是爸、媽結婚紀念日⋯　東海為他錄影有洋蔥

「潔牙骨被吃」面壁生悶氣　爸無奈：那是你剩下的耶　

生活熱門新聞

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

民進黨大敗　網列8大慘輸原因

新竹比台北還刺激「本屆最慘是他」　鄉民看傻

周玉蔻見陳時中落敗　第1反應曝！粉絲爆哭

林穎孟落選致歉「我要離開」　隔日真關FB

北市議員得票榜曝　台大教授：學姐好驚人

即／花蓮凌晨01:38地震　震度4級

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」鄉民嗨爆

4年前咬女警爆紅　蔣月惠連任了！

12／1起戶外脫口罩？薛瑞元回應

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

瑤瑤大哭認「分手5年韓籍男友」！痛揭情變導火線

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

汪小菲不藏了！

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

即／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面