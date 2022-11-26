屏東縣長開票　蘇清泉批中選會「選舉無效」…採取法律行動

▲蘇清泉怒批中選會將採取法律行動 。（圖／翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長選舉，國民黨候選人蘇清泉今(26)晚上9點22分發表重大聲明，質疑此次計票過程有疑慮，一是投票過程中，中選會發布總投票逾38萬票，但對手民進黨候選人周春米陣營計票卻高達43萬票，其次，三立新聞一度快報，兩人計票誤植，中選會正在了解中，他已跟中央黨部報備過，將採取法律行動。進行的訴訟1.選舉無效訴訟、2.聲請證據保全封存選票等資料、3.假處分。

截至目前，屏東仍有44個投開票所尚未開完票，不過，民進黨周春米及國民黨蘇清泉得票數仍在差距當中，蘇陣營發現，選委會的有效票數竟然比兩人開票的票數有極大落差。

蘇清泉怒批「選舉選成這樣！」，他說，民進黨都選到黨主席辭職了，為什麼一個僅約40萬左右選票的縣市會開票到這麼晚，且過程中疑點重重，先是公佈38萬有效票數，但兩人合計得票早就超過43萬票，明顯出現重大錯誤。

蘇清泉指出，加上有媒體報導指有票箱開票時票數誤植他和周的票數，他認為這種選舉實在是「亂搞」，他將會進行法律行動，不論是中止計票或驗票，就是要釐清真正的真相，都什麼年代了還把選舉搞成這樣。在場的支持者不斷高聲支持他要驗票，認為選委會此舉疑點重重，實在不知道在選什麼。