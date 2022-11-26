屏東再查獲兩村長候選人樁腳賄選　每票1000元買票訊後交保

▲屏東地檢署針對賄選案展開調查。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

今(26)日是2022九合一大選投開票日，屏東檢調警查賄，持續再查獲車城鄉及鹽埔鄉兩鄉村長候選人的樁腳涉嫌以每票1000元進行賄選，訊後諭令交保。

屏東地檢署主任檢察官張鈞翔與檢察官李忠勳共同偵辦屏東縣車城鄉某村長選舉賄選案件，由檢察官周甫學協同辦案，經指揮恆春警分局調查發現，李姓民眾為使某村長候選人順利當選，先將12000元放在知情之饒某住處，再請張姓友人前往拿取。

張取得款項後，於今年11月間，將其中9000元委請某社區王、林兩人，協助以每票3000元對價轉交社區內有投票權的三位選民，並要求渠等投票給該村長候選人，王某並從中獲取3000元之代價。

經25日傳訊後，除上開之人均已交代過程，選民亦具體指述並交回賄款，案情已臻明確，承辦檢察官訊後認李等五人賄選犯行明確，但無羈押之必要，乃分別諭知5千到3萬元交保。

另主任檢察官劉修言與檢察官黃琬倫共同偵辦鹽埔鄉某村長候選人賄選案件，由檢察官盧惠珍、林冠瑢協同辦案，經指揮法屏東縣調查站、屏東縣政府警察局刑事警察大隊蒐證調查，發現林某為使某村長候選人順利當選，於111年11月下旬，前往多位選民住處，以每票1000元之代價尋求投票支持，經傳訊相關之人到案釐清後，部分選民已具體交代並繳回賄款，承辦檢察官認林涉有公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，然尚無羈押之必要，諭令交保10萬元候傳。