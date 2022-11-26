大媽自帶「微波爐」到竹南火車站使用　網看傻：苗栗國新玩法？

▲大媽在竹南車站內操作微波爐。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人想要省電費，會想出一些小撇步。但沒想到一名婦人竟把微波爐直接帶到竹南火車站裡面，雖然無法確定是否有插電，不過已經讓許多網友大開眼界，直呼「苗栗國新玩法」。對此，竹南火車站回應，目前尚未接獲相關通報，未來將會加強巡邏。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，表示「如何節省電費！供參」，並PO出一張照片，看到一名婦人蹲在竹南火車站2樓景觀站旁邊的免費充電區，操作一台微波爐，不過因為沒有拍到後方插座，無法確定該台微波爐是否有插電，但此景已經讓不少人看傻眼。

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照片曝光後，網友紛紛表示「生活智慧王」、「苗栗國新玩法」、「她沒省到電，只是是用別人的」、「沒辦法，我們這邊是苗栗，要客家一點」、「我也要把主機搬過去了」、「這讓我想起，各國的省錢達人」、「只有苗栗的客家人才是真的客家人」，還有人擔心「小心等等微波爐爆炸」。

此外，也有人指出，「其實管理單位也是有辦法對付這種人，可以在電路上安裝額定電流極低的斷路器做為限電流裝置，只要一使用高耗電電器，就會造成跳電」。

對此，竹南火車站回應，該插座是僅供旅客110V的手機充電區，目前尚未發現此事也沒有接獲相關通報。由於該處就在剪票口旁邊，若真的發生這個狀況，恐引發跳電，同仁一定會上前勸阻，未來將加強人員宣導與巡邏防範。