快訊／今增29死！本土+13218「比上周降20.0%」

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增13,218例本土個案，較上周六少3,296例，減少20.0%；另增51例境外移入，確診個案中新增29例死亡。

指揮中心表示，今日新增之13,218例本土病例，為5,975例男性、7,227例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,186例)，臺中市(1,758例)，高雄市(1,674例)，桃園市(1,333例)，臺南市(1,258例)，臺北市(1,126例)，彰化縣(707例)，屏東縣(439例)，新竹市(418例)，新竹縣(409例)，苗栗縣(333例)，雲林縣(285例)，南投縣(227例)，宜蘭縣(195例)，嘉義縣(194例)，基隆市(183例)，花蓮縣(179例)，嘉義市(156例)，臺東縣(90例)，金門縣(35例)，澎湖縣(28例)，連江縣(5例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為17例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月23日，死亡日期介於11月18日至11月23日。

指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為20例男性、31例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本、美國及泰國 (各2例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年10月27日至11月25日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）※上圖點圖可放大

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！