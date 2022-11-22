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523萬存銀行15年！她領錢被告知「欠款57萬」傻眼：承辦員不見了

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▲婦人的錢遭到銀行員工監守自盜。（圖／翻攝自搜狐新聞）

圖文／CTWANT

又有大陸的銀行發生監管問題了，一位紀姓婦人自2005年起，開始在中國建設銀行存款，整整15年內，紀女陸續存下人民幣120萬元（約新台幣約523萬元）。而一直到2019年，紀女的兒子因為結婚要用錢，紀女才發現自己的銀行戶頭內不僅沒有錢，自己反而還被告知「欠款人民幣13萬（約新台幣約57萬元）」。

根據《搜狐新聞》報導指出，紀女自2005年開始在建設銀行存款，15年下來累積存款金額高達人民幣120萬元。當時承辦的是一位年輕的銀行專員，但是該名專員在協助紀女開戶後，就突然消失，改由一位董姓的經理協助紀女處理後續的業務。

一直到2019年，紀女的兒子因為結婚需要用錢，所以紀女還特別選個黃道吉日到建設銀行取款。沒想到，承辦人員告訴紀女，他的銀行戶頭內不僅沒有錢，紀女還因為一筆借貸，目前欠下銀行人民幣13萬元。如此回應讓紀女整個傻眼，紀女想著要聯繫董經理，但董經理卻也人間蒸發。

最後在銀行的調查下，紀女這才知道，原來在自己要去銀行取款的前幾個月，董姓經理私自將紀女的銀行存款轉出了69.3萬，還用紀女的名義借貸了13萬元。而警察獲報後調查，發現董姓經理早已將這些款項用於賭博。而警察也發現，董姓經理先前也多次拐騙紀女購買理財產品、期貨產品，而購買的雖是紀女，但實際使用的人卻是董姓經理。

之後再循線追查，這才發現，原來問題是出在紀女在一開始開戶時的承辦人員，這位承辦人員在承辦開戶的過程中，意外得知紀女一些隱私資訊，透過這些資訊就可以直接轉走紀女帳戶內的金錢。董姓經理在得知此事情後，便與該承辦人員商量，要求將紀女的資訊交給自己，自己在得款後會分一些給承辦人員。

承辦人員雖然因為利益的誘惑，將紀女的資訊全部交給董姓經理，但由於每次看到紀女來銀行存款時，自己都會十分心虛，最後受不了良心的折磨，該名承辦人員就決定自請離職，這也導致為何後來是由董姓經理承辦紀女的業務。

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▲銀行只賠償紀女約21.8萬台幣。（圖／翻攝自搜狐新聞）

而雖然罪證確鑿，但由於董姓經理名下沒有任何資產，所以紀女只能獲得人民幣5萬元（約新台幤21.8萬元）的賠償。而銀行方面認為這是員工自己本身的問題，僅對遭到轉走的69.3萬進行賠償，其餘董姓經理在職期間所盜用的款項，銀行方面認為責任不在己方，不願意承擔賠償責任。

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