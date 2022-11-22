魔獸腳傷也很忙！現身名媛聚會「滿臉燦笑」　賈永婕：可橫著走了

▲霍華德與賈永婕、李晶晶等人合照。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

記者閔文昱／綜合報導

桃園永豐雲豹籃球隊球星霍華德（Dwight Howard）發生左膝不適狀況，已赴長庚醫院檢查完畢，目前雖無大礙，但醫療團隊為求慎重起見，建議他休息兩周，待完全無礙情況下再出賽。不過，霍華德晚間也沒閒著，藝人賈永婕、名媛李晶晶晚間都紛紛曬出和霍華德一同在台北湘菜餐廳「彭園」用餐畫面，引發熱議。

賈永婕、李晶晶22日晚間在臉書、IG分享照片，2人似乎是到彭園用餐，不過會中除了有彼此親友外，竟然連近期加盟T1聯盟桃園雲豹的昔日NBA超級巨星霍華德都是座上賓，霍華德還相當有親和力的拿手機和眾人自拍，讓賈永婕興奮表示，「我越來越小隻了啦⋯感謝彭園贊嘆彭園，兒子媽媽可以在你面前橫著走一陣子嗎？」

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▲李晶晶分享與霍華德用餐畫面。（圖／翻攝自李晶晶IG）

李晶晶則在文中透露，霍華德嘗試了各種菜色，她還親自幫霍華德包了一個傳統中式料理「富貴雙方」，更稱對方吃了2盤左宗棠雞，現場氣氛相當融洽；另一篇2人合照的貼文中則寫到「Happy night with super nice people happy ure here！（與超nice的人共度開心的夜晚，很高興你在這裡！）」

對此，不少網友紛紛羨慕留言「真的可以橫著走了女神的魅力果然讓人讚嘆」、「太猛了，美少女和魔獸大合照，看到弟弟妺妹開心的笑容走路有風了」、「這下子可以真的小鳥依人了」、「美少女笑的太開心了」、「這真的可以炫耀一輩子」。

霍華德21日上午已赴長庚醫院檢查完畢，醫療團隊建議他休息兩周。為此，他除感謝長庚醫療團隊所提供的完整醫療規劃，也強調會遵照醫生指示，進行後續相關治療，同時他也強烈表達想要早點回到場上比賽意願，因此當天下午在友人推薦下至合格的中醫診所聽取中醫師意見，當作後續治療參考，也請關心他的球迷無須擔心。

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