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班上第一、第二名學生都轉學　女班導師崩潰大哭！原因曝光

女老師因為班上2名學生轉學，在辦公室大哭。（圖／翻攝自西瓜視頻）

▲女老師因為班上2名學生轉學，在辦公室大哭。（圖／翻攝自西瓜視頻）

圖文／CTWANT

求學過程中，老師和學生們日積月累的相處，總是會有感情，要分開難免會捨不得。中國湖北就有一名女老師，過去曾因為班上前2名的學生轉學，讓她相當難過，在辦公室痛哭，不過原因卻讓其他同事哈哈大笑。

事情發生在2020年12月21日，這名女老師在辦公室崩潰大哭，原來是因為班上2位第1名和第2名的學霸要轉學，直言：「以後都是倒數第1了，氣死我了，真的比我離婚了都還傷心」。

不捨班上前2名學霸轉學…女老師辦公室痛哭「比離婚還傷心」　網揭暗黑真相：演戲

▲女老師不捨班上前2名學霸，直言「比離婚還傷心」。（圖／翻攝自西瓜視頻）

影片曝光後，引來網友討論，「只有學渣對你不離不棄」、「這老師太有愛了」、「第3名孩子熬出頭了」、「沒關係，班裡始終都有第1第2名」、「心疼老師，心血也隨之被學生帶走」、「能夠為此而痛哭的老師，工作中一定不會差」、「付出了心血，是一個有上進心的老師」。

不過，也有不少人認為女老師似乎不是真的在哭，「仔細看，這老師在笑！注意師德！」、「是真哭嗎？好像她還笑呢！」、「演戲」、「我看妳是在笑不是哭」，甚至有些網友推測真正原因，「績效工資低了，能不哭嘛」、「年終獎，前途無望了」、「這不是捨不得學生，這是壓力太大了！倒數第一是會被扣錢的，一個學期起早貪黑白忙活了」。

【影片傳送門】

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