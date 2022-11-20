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大陸 大陸焦點 特派現場

存硬幣20年！90後妹子一清點「數字超驚人」　買房頭期款有了

女子存了20多年的硬幣。（圖／翻攝秒聞視頻）

▲女子存了20多年的硬幣。（圖／翻攝秒聞視頻）

圖文／CTWANT

這硬幣數量真驚人！近日大陸一位女子秀出自己存了20多年的硬幣，重量達25公斤，零錢加總起來有至少15萬人民幣（約新台幣65萬元），讓她直呼，買房的頭期款不用愁了。

據《秒聞視頻》報導，一位1990年後出生的女子，是一位硬幣收藏愛好者，她近日曬出自己存了20多年的硬幣積蓄，每一盒硬幣都被收納在盒子中，各種面額的都有，裡面還有一角錢、一分錢，也全都整齊的收納在罐子中，讓人看了嘖嘖稱奇。

女子表示，她大概算過，這些盒子大概有25公斤，至於金額，以前不到10萬人民幣（約新台幣43萬元），現在應該有至少15萬人民幣（約新台幣65萬元），如果拿這些錢來買公寓，頭期款應該夠了。

影片一出，網友紛紛留言「我只能太猛了」、「真正的家財萬貫的富婆」、「各種面額的？她是不知道有很多老版的硬幣已經不再流通了嗎」、「都是一樣的盒子，大概率是強迫症患者」、「小時候存零用錢心裡期望著買這個買那個，結果從小吃攤回來就剩存錢罐了」、「銀行會哭，這得多少人，數多久」、「清點是個問題，需要銀行員工加班加點」、「好有耐心哦，很能堅持啊，存那麼多這麼久的硬幣欸」、「家裡好大可以這麼多位置存硬幣」、「先看看有沒有絕版的硬幣吧」。

看影片請點我。

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