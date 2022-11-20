韓國瑜重返高雄助陣柯志恩　她傻眼酸：「去了了二人組」合體

▲韓國瑜下午將重返高雄，替柯志恩站台助陣。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（20）將與前市長韓國瑜同台造勢，為選前最後黃金周衝刺。對此，高雄市議員鄭孟洳表示，柯當年在立院杯葛高雄建設「砸水球」、韓則是落跑選總統「市政踢皮球」，兩人合體形同「去了了二人組」，簡直讓高雄惡夢再現！

▲選前黃金周拚場，柯志恩周日合體藍營四大咖，前高雄市長韓國瑜也將力挺助陣。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

鄭孟洳表示，韓國瑜無心市政，一年半任內卻舉債增加114.5億，還濫花第二預備金，在2020年五月還沒過完時就花了八成，卻在下台前交出「0社宅、0運動中心、施政滿意度六都最差」的成績單，更讓當時甫接手的陳其邁陷入「百廢待舉」、「無米之炊」的窘境。

她痛批，韓「散漫又散財」的施政，對不起高雄在先，還有臉回來造勢，柯還把這樣的市長當成「補藥」，是要延續、傳承這樣令高雄人感到恐懼的市政精神嗎？

▲▼柯志恩今合體韓國瑜，鄭孟洳傻眼形同「去了了二人組」。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄭孟洳續指出，反觀陳其邁達到「零舉債、還債70億」，促參成績是韓的130倍，營利事業銷售額增加1.05兆元、稅收2592億元超越新北成六都第二，不止零舉債，更減債70億元，發行公債節約利息支出4.11億。

陳其邁不僅成功守財，更建設有方，用兩年規劃上萬戶社宅、14座運動中心，更逆轉城市競爭力從六都最末變第二，社福力六都第一，進而達到各區不分藍綠逾七成施政滿意度。

鄭孟洳批評，柯志恩在立法院杯葛高雄建設「砸水球」，韓國瑜則是落跑選總統「市政踢皮球」，兩人合體「去了了二人組」，只是加深市民對國民黨長年漠視高雄的反感，更將凸顯陳其邁不論在任何階段，心在高雄，也持續建設高雄，更在嚴守財政紀律的前提下，幫高雄找回失落的進步。