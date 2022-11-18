打氣旺！BA.5次世代疫苗今開打　長庚1600名額全約滿

▲BA.5莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納BA.5次世代疫苗今天開打，許多等待最新型次世代疫苗民眾搶著首日打疫苗，長庚醫院在台北田徑場的接種站單日1600名額剛開放就被約滿。醫師分析，BA.1開打首兩周也是人潮踴躍，和這次BA.5首日接種情況相當，希望打氣可以延續下去。

國內第一批BA.5雙價疫苗70.3萬劑9日抵台，完成檢驗封緘後今（18）日開始配送接種，指揮中心發言人莊人祥昨表示，第一波會配送40.7萬劑，預計中午之前可以配送到各地衛生局，提供12歲以上民眾接種；而各縣市已經在進行相關系統預約安排，有部分縣市19日開始施打，也有部分21日開始，但是他相信「第一周施打情況都會很不錯」。

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▲莫德納BA.5次世代疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

長庚醫院負責台北田徑場接種站一早就有不少民眾來打疫苗，且各個年齡層都有，清一色都是選擇最新型BA.5疫苗來打，今天長庚提供上下午共1600名額，在一開放預約時就被搶光。

今天在現場協助接種的台北長庚兒童感染科醫師陳苡靜受訪表示，今天BA.5雙價疫苗打氣確實好，和BA.1雙價疫苗開打初期差不多，她也提到，BA.1剛來的前兩周也是很多來打，但現在疫情趨緩，社區流行的病毒株又不是BA.1，打氣下降非常快速，近期每天大概僅100~200人接種，希望這次BA.5疫苗可以延續久一點。

▲莫德納次世代疫苗開打，長庚醫院負責台北田徑場接種站一早就有不少民眾來打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

陳苡靜也針對BA.5雙價疫苗做說明，疫苗中包含一半原始株抗原與一半最新BA.5變異株的抗原，預期效益除了喚起身體對疫苗產生免疫力記憶，也可以對於比較新的抗原表面位置產生新的抗體出來，也就是說，能加強免疫記憶力，又產生新的免疫力對於BA.5變異株，保護效力會比單價疫苗還要好。

不過現在仍不斷有新興變異株出現，疫苗是否仍能達到保護功效？陳苡靜說，因為這些新興變異株其實是最近這兩周、四周才新出現，抗原蛋白結構和BA.5差多少，科學家還在研究。不過可以預期的是，就算不是針對更新型變異株產生製造疫苗，只要能把原本衰退的抗體量從新往上拉，對新冠肺炎都有增加保護力效果，「有打一定比沒打好」。

▲台北長庚兒童感染科陳苡靜醫師受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

另外有些年長者認為，打不打疫苗都會感染，好像沒有差別，乾脆不打。陳苡靜回應，這是一個對又不對的說法，打完疫苗效力會隨時間衰退，但長輩族群要考量的風險是重症、死亡。

陳苡靜分享，針對長庚醫院自己統計，有重大傷病身份的病患，得病之後變成中重症的機會，是沒有重大傷病者的五倍到六倍，即便打疫苗無法完全預防不被感染，但是打疫苗對於感染之後不會重症有很大效果。

陳苡靜指出，疫苗可能沒有像一開始流行原始株時，保護力可以到80%~90%，即便現在打疫苗預防突破性感染只剩下4成保護力，但中重症保護還是有8到9成，「有沒有感染是一回事，是不是會因為這個疾病住院死亡是更重要的事情」。

陳苡靜也笑說，自己很開心今天在接種站看到很多長輩願意打疫苗，以她自己個人經驗，都會勸家中65歲以上長輩來打疫苗，也呼籲民眾如果覺得副作用還好，可幫家裡長輩預約。

▲莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

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