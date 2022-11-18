國民黨「黃金周」衝刺！北北基桃19日聯合造勢　號召3萬人拚勝選

▲國民黨19日將舉行「北北基桃團結拚勝選」造勢，北台7縣市首長都將出席。（圖／國民黨臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一倒數一周，週末選前黃金周，藍綠兩黨無不舉行多場造勢就是要把票催出來，國民黨本周六（19）日在桃園中壢舉行的「北北基桃團結拚勝選」，將於晚間6時在桃園中壢區舉行，目標湧進3萬，除了4縣市長候選人外，竹竹苗3縣市長候選人也將共同站台，展現團結氣勢。

國民黨文傳會主委洪孟楷指出，周末的黃金周各縣市都會舉辦相關造勢，但黨中央主辦最大的兩場，分別是星期六在桃園中壢的「北北基桃大團結拚勝選」，及周日在高雄由柯志恩競總主辦、桃園市長張善政、前高雄市長韓國瑜站台的聯合造勢，而這兩場也都會有電視轉播。

周六「北北基桃大團結拚勝選」於晚間6時開始，主持人開場後，由新竹市長候選人林耕仁於6時25分先上台致詞，接著是新竹縣長候選人楊文科、苗栗縣長謝福弘依序致詞，晚間7時三人會同台迎接下一個演出；晚間7時10分由基隆市長謝國樑接棒致詞，台北市長候選人蔣萬安則於晚間7時25分上台，新北市長候選人侯友宜晚間7時35分致詞，經過串場演出後，晚間8時左右將由桃園市議會議長邱奕勝、桃園市長候選人張善政分別上台，稍後則由黨主席朱立倫進行壓軸致詞。

待朱立倫發表談話結束，七位候選人將一起上台進行團結勝利誓師儀式，約莫晚間9時大合唱後活動將圓滿結束。周六「北北基桃團結拚勝選」造勢由TVBS提供轉播，周日「高雄奇蹟，人民做主」則由中視新聞轉播，屆時都可在兩家媒體的YouTube頻道收看。