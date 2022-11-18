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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北最年輕議員參選人！24歲陳聖文曝「從政初衷」勤跑大安、文山

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

▲陳聖文勤跑地方。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

記者曾筠淇／採訪報導

九合一大選倒數，以台北市來說，第六選區（大安、文山）的競爭最為激烈，今年共有27位市議員候選人參選，最終取13席。而在該選區中，最年輕的候選人僅24歲，但也因為年紀關係，讓他初參選之際，遇到不少困難，所幸經過一番努力後，獲得不少婆媽認可。

民進黨候選人陳聖文接受《東森新媒體ETtoday》採訪時透露，他的年紀小，加上是新人、知名度不夠，所以在地居民難免對他可否勝任感到懷疑。因此他坦言，參選初期確實遇到比較多的挫折，他要勤跑地方，「像是三顧茅廬」，才有機會獲得認可。

不過陳聖文也說，因為他很努力跑地方，所以長輩也逐漸對他的外型和年齡有了更深的印象，他時不時會與婆婆媽媽們聊天，皇天不負苦心人，獲得不少人支持，讓他感到很開心。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

▲陳聖文想要照顧長者、打造樂齡生活都會區。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

只是年紀這麼輕，為何會動念參選？陳聖文表示，他在大安區出生、在文山區長大，所以一直堅信要服務地方選民，而這也是他的初衷。他想要照顧長者、打造樂齡生活都會區，他認為總統蔡英文「長照2.0」的政策就是很優秀的照顧長者政策，因此地方政府也要有優秀的市長、市議員來協助推動，他的背景能了解長者真正需求，未來若當選，也會做好監督市府的工作。

陳聖文自信表示，雖然他是台北市最年輕的市議員參選人，「但我有最完整的長照政策」，大安、文山區會選出13席議員，每個席次都代表著不一樣的背景和年紀，「我會成為年輕人與市府單位溝通的窗口」。

不過，大安、文山區往往被視為國民黨鐵票區，因此陳聖文也坦言，這是「民進黨需要特別努力的區域，比較艱辛」。最後他也說，這兩年他一直非常努力，相信在地居民過去都曾在街口、市場、宮廟看見他的身影，剩下不到兩個禮拜，他也會全力以赴，繼續努力爭取選民認可。

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