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獨／比五月天門票還難搶　高中師地理筆記掀搶購「網路盜版貴3倍」

▲洪敏勝出版心智地圖地理教科書。（圖／記者楊惠琪攝）

▲洪敏勝的手繪地理筆記教科書掀起團購熱潮。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

不只北一女學霸的筆記在網路賣翻天，新竹市私立光復高中地理老師洪敏勝的手繪地理筆記，更是地理界的團購聖品，已經從第一版出版到第三版，第三版才剛推出，網友馬上敲碗開二刷，這本整合各版本教科書精華的地理筆記，是考生必備寶典，不但引發學生和家長搶購，有網友就說「比五月天門票還難搶」，甚至在蝦皮還出現比原價貴近3倍的盜版品。

洪敏勝接受《東森新媒體ETtoday》採訪指出，108新課綱上路後，便想以手繪方式、心智圖的筆記形式，來記錄新版教科書的課程內容，希望能有系統的幫助學生，融會貫通地理知識，不要再碎片化的死記硬背，花了很多時間讀一堆課本、教科書、還有老師上課發的講義，最後通通「已讀不會」。

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洪敏勝在2018年先完成第一版國中地理心智地圖，隔年又完成第二版高中地理，今年8月完成了涵蓋國高中的第三版「完全圖解108課綱中學地理教材—心智地圖3」，首刷3000本在網路開放預購，馬上搶購一空，目前已進行二刷。有網友就說：「簡直比五月天門票還難搶」、「我家小孩才小三，現在買會不會太早」、「全班同學一起買了」。

▲洪敏勝出版心智地圖地理教科書。（圖／記者楊惠琪攝）

▲洪敏勝在地理筆記教導學生用正確方法學地理。（圖／洪敏勝提供）

洪敏勝原本只是在自己成立的臉書粉專「翻轉地理教室」分享自己的地理筆記手稿，提供正確的地理學習方式，後來在網友「推坑」下，慢慢集結成冊，甚至「代客印刷」出版成書，就這樣成為「地理筆記界的暢銷作家」。

不過最近在蝦皮賣場竟也出現黑白影印的盜版品，原價580元的筆記書，竟然要價1500元，盜版賣家甚至打上「北一女」、「台大」字樣，魚目混珠。洪敏勝說，一直認為教育是公益事業，才會把所有筆記手稿都放上網路，讓需要的學生免費下載，沒想到成為有心人士的賺錢工具，提醒民眾不要上當。

▲洪敏勝的地理筆記竟在蝦皮出現盜版，還比原價貴了近3倍 。（圖／翻攝蝦皮購物網站）

▲洪敏勝的地理筆記竟在蝦皮出現盜版，還比原價貴了近3倍 。（圖／翻攝蝦皮購物網站）

翻開洪敏勝的手繪地理筆記，涵蓋國、高中課程階段的地理教科書內容，整本滿滿的手繪地圖、流程圖和表格，不論是地底岩層構造、風化地形的形成、各種板塊與洋流分布等，都是他一筆一畫手工繪製而成。他說，可能從小就學書法，練就一手好字，為了讓筆記書更精緻，特別用了鋼筆、色鉛筆、鉛筆等工具，也挑選品質最好的道林紙印刷。

▲洪敏勝出版心智地圖地理教科書。（圖／記者楊惠琪攝）

▲▼洪敏勝的手繪地理筆記，滿滿的手繪地圖、流程圖和表格，都是一筆一畫手工繪製而成。（圖／記者楊惠琪攝）

▲洪敏勝出版心智地圖地理教科書。（圖／記者楊惠琪攝）

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