快訊／國3北上222K小客車撞施工緩撞車　駕駛緊急送醫

記者高堂堯／南投報導

國道3號南投路段稍早發生一起車禍：一輛自小客車自南向北行駛，經過中興交流道（224K）後，即在北向222.5K處撞上一輛施工緩撞車，造成該自小客車男姓駕駛受傷，而施工人員並無傷亡，但內側車道被事故車占用。

南投縣消防局於12時30分許接獲報案，立即派遣南投消防分隊救護車前往救援，所幸該名男性僅受輕傷，駕駛意識清楚、自行脫困並尚能行走，已由救護車送往草屯佑民醫院治療，現場狀況已於中午1時17分排除、恢復全線通行，詳細肇事原因由國道警方調查釐清中。