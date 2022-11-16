烏克蘭氣溫0度　1000萬人無電可用！俄開戰最大空襲打擊民心

▲烏克蘭西部城市利維夫大停電。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯15日對烏克蘭展開2月入侵以來最大空襲，目標包括基輔、各大城市以及能源設施，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，如今烏克蘭無電可用的人口已經增加至約1000萬人。

澤倫斯基在每日視訊影片中表示，國內有許多城市和地區再次遇到大停電，大約1000萬人陷入無電可用的狀態，目前集中在首都基輔、西部城市利維夫（Lviv），以及北部城市哈爾科夫（Kharkiv）和日托米爾（Zhytomyr）。

澤倫斯基接著指出，利維夫和其他部分城市暫停供應暖氣，此外網路和其他通訊方式也出現問題。時序即將進入冬天，此時烏克蘭全國氣溫偏低，在0度左右徘徊。

▲▼基輔（下）和利維夫（上）等大城遭到俄軍轟炸。（圖／路透）

澤倫斯基說明經過空襲之後，國內自動化系統經過計算結果，已在當天關閉2個核電站的多個機組，「敵人完全清楚他在做什麼」。

俄羅斯當天發射約110枚飛彈轟炸烏克蘭各大城市和能源設施，並出動10架伊朗製無人機進行攻擊，發動時間在澤倫斯基釋出和談條件之後不到一天內。

此前俄羅斯已頻頻針對烏克蘭能源設施進行打擊，目的在入冬後令烏克蘭人民受苦，全國陷入寒冬困境，企圖瓦解烏克蘭的民心士氣。