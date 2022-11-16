青年內在成就焦慮多　TYS五大核心服務為你職涯健檢開啟更多可能

▲臺北青年職涯發展中心五大核心服務，協助青年打造完整職涯規劃。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者張惠媛／台北報導

根據勞動部統計處資料顯示，民國110年青年失業率達20.4萬人，高於全體失業率4%，不過青年失業週數與長期失業比率均低於全體，針對這樣的統計數字，勞動部也表示，青年失業者原因多半來自於「待遇不符期望」、「找不到想做的職業類別」、以及「專長技能（含證照資格）不合」。對於青年就業現況，臺北青年職涯發展中心（Taipei Youth Salon，簡稱TYS）提供五大核心服務：職涯發展評估、職場體驗學習、職涯成長支持、求職服務、創業發想平台，協助在學學生、應屆畢業生、初入職場的青年打造完整職涯規劃。

自學管道多、資訊發達引發內在成就焦慮 適性測驗協助聚焦

▲職業諮詢員林姿君觀察到近期求職青年的內在成就焦慮問題。。



TYS職業諮詢員林姿君指出，近年的應屆畢業生由於疫情影響，有了多元的自主學習管道，對於收集資訊相當擅長，尤其非常擅於應用各種網路資源，不過也因為對就業環境還沒有足夠了解、無法正確判讀每筆資訊，導致容易引發內在的成就焦慮，所以近期來TYS諮詢的個案，就會需要個案先協助盤點目前已有的資訊、將資訊擺放到正確的位置上，進而變成具體可執行的目標，也會協助他們檢視執行過程中的問題。職業諮詢員林姿君也說，疫情期間遠端工作趨勢讓很多初入職場的青年開始思考斜槓的可能，TYS也協助有斜槓想法的個案循序漸進探索、試驗，在與本業不衝突的狀況下找到適宜的平衡點。

▲對於資訊發達導致的過度比較心理，職業諮詢員林素瑾建議利用適性測驗先掌握自己的優勢。



今年因應中央政策，臺北市政府祭出青年補助方案搭配職涯發展評估的諮詢服務，職業諮詢員林素瑾在眾多個案中觀察到，在資訊發達的現況之下，許多應屆畢業生在初入職場的時候，很容易會出現比較心態，而影響到對自己專業、所學的判斷，開始懷疑自己所念的科系不適合、職業的選擇不如人、對自己失去信心；另一類則是畢業於「頂大」，在求學過程相當優秀，也有很多過去的光環及成就，但進入職場後，卻因為資歷較淺，便覺得自己的專業能力不如前輩、不被肯定，在職場適應上出現困難。

遇到這樣的狀況，職業諮詢員林素瑾都會建議先做職業適性測驗，先認識自己的性格、對照科系能力，再來選擇合適的就業方向，如果專業能力不足，做過適性測驗後針對特定部分聚焦、加深學習，協助個案在初入職場時穩定累積工作經驗。職業諮詢員林素瑾說，TYS的職業適性測驗有專業的分析方式，讓青年透過了解自己，減少三心二意的心態、先打好基礎，才能為未來的職涯開啟更多可能。

搭配TYS核心服務青年求職不再霧煞煞 規劃職涯事半功倍

▲職業諮詢員高仁華推薦青年多多利用TYS的各種資源，輔助了解職場現況。



TYS五大核心服務讓年輕人了解職場趨勢，並透過職場體驗學習、參與TYS職業講座，釐清「想像」與「現實」的差距，職業諮詢員高仁華表示，準備進行職業選擇的人，經常對某些職業有所嚮往，只看見光鮮亮麗的一面，但不了解自己進入這個職場後的現實狀況，甚至是將「創業」想像得很美好，因此職業諮詢員高仁華建議求職青年參與TYS舉辦的講座，從講師的分享中聽見職場各類甘苦談，對真實的職場環境做準備，他也強調，現在的求職者學習的慾望很高，會希望公司有完整的教育制度，不過因疫情影響，現在很多企業不見得有提供這樣的制度，年輕人轉而向外尋找自學課程，但課程其實不一定適合自己，在學習效果不彰的狀況下，換工作的頻率也會提高，與其如此，在工作崗位上累積一段時間後，有餘力再開始學習才是比較合適的選擇。

▲職業諮詢員林依潔認為近年的求職者更加重視生活與工作的平衡。



除了職業技能的養成與職涯規劃等困擾，職業諮詢員林依潔則觀察到近期有很高比例的個案，相當在意工作和生活之間的平衡，她也會先就個案的工作內容引導他們為自己設定工作上想完成的目標，試算出要達成該目標可能需要付出多少成本，接著協助他們一步一步評估自己工作之餘想安排的事項，並給出一些抉擇的依據，在職業選擇上不僅符合專業，更能符合對生活／工作平衡的想像。

▲對於轉換工作頻率高的現象，職業諮詢員李榕峻提醒，就算是待業中，也要有積極作為。



不過，職業諮詢員李榕峻也提醒，近期比較常見青年轉換工作頻率高的現象，一方面是初入職場希望可以盡快適應、對工作上手，且擁有「試錯」的勇氣，一旦覺得有些不適應，就會想立刻止損、換工作，但一年換了好幾份工作，便會導致履歷表不被看好、求職遇挫，於是拉長待業期。他強調，待業期間不只是「休息」，如果想增加下一次求職的優勢，那麼在待業期間也需要有些積極作為，例如參與線上課程、考證照等，這些都是加分的關鍵。

並非有問題才諮詢！TYS服務有如職涯健檢 隨時做你的後盾

▲▼TYS環境舒適，一對一深度諮詢更能有效協助個案解決問題。



TYS推出職涯發展評估服務並非「遇到問題」才需要來申請，其實TYS職業諮詢員都擁有相當紮實的專業技能，無論是盤點職業技能、解決職場困境、調整職涯目標、銜接不同產業領域⋯⋯等，皆能有效解答。職業諮詢員林姿君說，曾遇過一個個案表示，自己需要「第三人視角」來重新詮釋自己的職涯規劃，也讓她呼籲，只要是跟職業相關的任何問題，都可以來TYS諮詢！而職業諮詢員林素瑾更鼓勵在學學生，在還沒有真正進入職場之前，就可以先了解TYS的資源，在就學期間針對職涯評估規劃接下來的大學生活，提前做好準備、讓未來事半功倍。