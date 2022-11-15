誠品公布十大暢銷書排行！今年重點「療癒」林依晨、林志玲也入榜

▲誠品書店公布2022年十大暢銷榜，今年重點為「療心」，相關作品橫掃榜單。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

誠品書店今（15）日公布2022年度TOP 10暢銷榜，今年重點為「心理療癒」，相關著作橫掃排行榜。其中作家黃山料一次奪得兩個名次；而女星林志玲、林依晨首部書寫自我作品也雙雙入榜。

誠品書店提到，從今年暢銷榜可看出重點「療心」，尤其誠實面對自己需要勇氣。其中林志玲首部凝視自我內心的作品《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》拿下年度暢銷第3名；而零負評女神林依晨也推在今年出首部剖析自我之作《做自己，為什麼還要說抱歉》，書寫如何以柔軟又堅韌的步伐，回望20年來走過的路，獲讀者青睞，進入排行榜第10名。

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▲林志玲首部凝視自我內心的作品《剛剛好的優雅》拿下年度暢銷第3名。（圖／誠品提供）



作家黃山料一次奪得兩個名次，首部小說《好好再見 不負遇見》以一貫的療癒風格，寫下讓人揪心又有共鳴的愛情故事，拿下誠品書店年度暢銷冠軍；最新一部小說《那女孩對我說》也名列第8名。

第4名為Peter Su的《我也曾想過，殺了過去的自己》，跳脫過往「Peter Su=正能量」的印象，剖開過去不敢直視的自己。另有「文字閨蜜」封號的角子，作品《時間，才是最後的答案》以38個穿越傷心的方法、溫暖動人的筆觸，鼓勵讀者接受過去的自己，奪得第5名。作家張西睽違2年的散文作品《大概是時間在煮我吧》，用柔軟的心在時光裡慢慢找到自己，排行第7名。

▲《蛤蟆先生去看心理師》拿下誠品年度暢銷排行第2名。（圖／誠品提供）



除了療癒小說和溫暖勵志作品，「心理學經典」也名列暢銷榜，其中《蛤蟆先生去看心理師》拿下誠品年度暢銷排行第2名佳績，心理學家羅伯狄保德取材自英國經典童話《柳林中的風聲》動物角色，將心理學知識巧妙融入故事情節，好讀易懂廣受讀者喜愛。

另外像是第6名的《墨菲定律：如果有可能出錯，那就一定會出錯》，揭開為什麼人人都會中招「墨菲定律」，一網打盡潛藏在身邊、擺布人生的心理學奧祕。

而藝人賴佩霞以自身多年修練「轉念」的經驗，透過《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》一書分享如何學會駕馭思緒、實踐幸福，也名列第9。

▲誠品書店公布2022年十大暢銷榜，統計期間自2021/11/01～2022/10/31。（圖／誠品提供）

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