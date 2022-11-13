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公園涼亭變身「愛情車站」？「台北街角設計」信義區亮點一次看

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

▲2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

記者林育綾／台北報導

2022「台北街角設計」信義區作品亮相，邀請5組橫跨不同領域的創作者，在信義街區帶來7件微改造作品，像是有一台「友好製造機」有種子扭蛋；另也把公園涼亭變身為「愛情車站」等，即日起至12月11日期間限定登場。

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

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▲邀請5組橫跨劇場、音樂、視覺、花卉等領域的創作者，在信義街區中帶來7件微改造作品。（圖／左腦創意提供）

台北市文化局舉辦「台北街角設計」計畫邁入第10年，今年以「台北繞個路」為策展核心，繼首波作品10月現身士林區後，信義區作品接力登場，邀請5組橫跨劇場、音樂、視覺、花卉等領域的創作者，在信義街區中帶來7件微改造作品；展期間更與音樂平台「街聲」合作不插電展演，另有文史導覽、街拍、絹印體驗及劇場遊戲工作坊，邀民眾持續發現台北充滿溫度的城市風景。

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

▲▼公園涼亭變成愛情車站。（圖／左腦創意提供）

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

文化局表示，信義展區的策劃，選擇國父紀念館以南、光復南路以東、基隆路以西，緊鄰繁華信義計畫區的三角區域，有四四兵工廠眷屬安居的四四西村（今忠駝國宅）、光復市場，還有光復南路後段的住商混合區內新興的特色餐廳酒吧，是充滿生機與趣味的日常場域。

策展單位左腦創意說明，走在這樣日常的場景中，更可以感受到生活在此的情意，因此信義展區以「你、我和街角的三角戀愛」為主軸，從中興公園出發，邀請創作者拆解「愛」的元素，創作出不同類型的微改造作品，讓民眾在街角發現各種愛的可能。

●《友好發生》

為了照顧隨國民政府來台的四四兵工廠員工，聯勤總部早年於營區周邊場域建四四東村、西村、南村；直到民國72年，四四西村因應政策，就地改建為忠駝國宅。花卉及植栽創作團隊「溫度物所」特別在國宅社區通往中興公園的過道打造作品《友好發生》，透過親切、易理解的花卉素材，呈現在地的歷史與關懷。

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

▲《友好發生》24小時的花卉展示裝置，搭配4款限量扭蛋。（圖／左腦創意提供）

這個24小時的花卉展示裝置，搭配4款限量扭蛋，裝載採集自社區的植物種子，與刊載在地小故事的花籤，傳遞從微小種子散發的愛與關懷的意涵，都能在民眾細心照顧下開出友好花朵。

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

▲《友好發生》透過親切、易理解的花卉素材，呈現在地的歷史與關懷。（圖／左腦創意提供）

●《國父遊台北》

由於開展期間恰逢國父紀念館建館50週年，讓人想像孫中山先生是否也會趁此良機遛出門走走，一探附近有什麼好吃好玩的所在？曾獲文化部文協獎章的荷裔畫家羅斌，以繽紛的用色，活潑、樂觀的繪畫風格重新詮釋，並加入古早玩具「尪仔標」的圖案，與計畫街區內3家店面串連，創作出共8幅《國父遊台北》系列作品，看孫中山如何從嚴肅的肖像中走出來，和民眾一同享受美食與生活。

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

▲畫家羅斌以繽紛的用色，活潑、樂觀的繪畫風格重新詮釋孫中山。（圖／左腦創意提供）

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

▲▼畫家羅斌以繽紛的用色，活潑、樂觀的繪畫風格重新詮釋孫中山。（圖／左腦創意提供）

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

●《動物同樂會》

插畫家李瑋恩採集信義區的動植物為創作素材，在光復南路靜巷轉角牆面，創作壁畫《動物同樂會》，不僅有住在公園的赤腹松鼠和他的好朋友紅尾伯勞、巷子口的毛小孩，連住在松山文創園區的貴客鴨子都趕來齊聚一堂。畫面右方還有邀請民眾拍照互動的座位，讓這個能眺望台北101的秘密景點，增添了來自動物的純純情感。

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

▲插畫家李瑋恩採集信義區的動植物為創作素材創作壁畫《動物同樂會》。（圖／左腦創意提供）

●《跳舞！愛！跳舞！》

另外，河床劇團與插畫家kowei 跨界合作，透過巷弄中一座座發亮的燈箱，期盼為都市景觀增加歡快的色彩，同時也鼓勵人們停下匆忙的腳步，在生活的單行道中笑一下。他們表示，城市街道通行時，會遇到許多交通標誌提醒通行者該注意什麼、什麼可以做，這些標誌保障了人們的安全、維持了城市的秩序，但有時候也需要打破某些規則與枯燥的規定。

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

▲▼河床劇團與插畫家kowei 跨界合作，在巷弄中加入一座座發亮的燈箱。（圖／左腦創意提供）

▲▼2022「台北街角設計」信義區作品亮相。（圖／左腦創意提供）

2022台北街角遇見設計除了在信義街頭設置藝術作品，也推出文史導覽、街拍、絹印體驗及劇場肢體互動等4場工作坊活動，同時11月13日下午在信義區中興公園舉辦不插電音樂演出，由趙廣絜 KJ、張仁與、打倒三明治、沒有才能等4組音樂團隊輪番上場，帶來民謠、饒舌、流行等多元表演。

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