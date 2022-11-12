傳染病防治法修法「拼年底前預告」　王必勝透露指揮中心退場時機

▲11/9中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情趨緩，今日新增病例較上周六下降24.9%，衛福部也積極修訂傳染病防治法，以銜接將於明年中到期的特別條例。衛福部次長王必勝今（12）日受訪時表示，目前已做了兩輪討論，預計在2週內擬出條文，力拼年底前由行政院預告。他也坦言，指揮中心退場時間可能會再早一點，評估條件可能與口罩鬆綁有關。

因應新冠肺炎訂定的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將於2023年6月30日屆期。衛福部長薛瑞元上午出席「2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會」表示，衛福部已著手修改傳染病防治法，依照輕重緩急分為二階段，目前已啟動修法研修小組，請次長、疫情指揮中心指揮官王必勝擔任召集人，第一階段主要與防疫物資有關，力拼在下個會期送到立法院審議。

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王必勝傍晚受訪時表示，會啟動修法是因為特殊條例到期後，還有一些工作需延續，因此在搜集各部會、指揮中心10個組別狀況後，針對防疫物資採購、人民權利義務如檢疫隔離規定等列具體條文，以利之後再遇到類似嚴重傳染病時，能夠一「法」適用；但他也強調，傳染病種類繁多，若遇到其他特殊傳染病，還是可能訂定專法。

不過，被問及修訂傳染病防治法是否代表為指揮中心退場做準備？王必勝沒有正面回應，僅表示傳染病防治法並非只為了新冠肺炎，也適用其他傳染病，因此在母法訂定上要特別注意。王必勝也提到，目前指揮中心已經搜集過一輪意見，正在進行第二輪討論，會在2週內擬定相關條文，並於年底前送行政院預告。

至於指揮中心退場是否會先於傳染病防治法修法？王必勝表示，「你問我的評估，指揮中心退場也許會再早一點吧，修法要等到明年去了。」若疫情也接近流感化、致死率降低，社區處於低度流行期，指揮中心存在的比較性就會比較小。

被問及年底是否有機會？王必勝表示，「年底之前可能還達不到這個條件」，但等到口罩放寬與疫苗施打措施陸續訂出，「就是比較接近的時機」。