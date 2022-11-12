打過1劑疫苗！9歲男童確診一周「草莓舌」　疑似MIS-C收治住院

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增1例特殊中重症個案，為9歲男童，無慢性病史，曾接種一劑疫苗，10/26因發燒等症狀確診，症狀改善後於11/1出現持續發燒、全身皮疹、草莓舌，於11/2收治住院，診斷疑似MIS-C，給予免疫球蛋白等類固醇藥物治療，後因病況好轉，於11/7順利出院。

▲指揮中心公布11/12確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至今日青少年重症總共26例，分別為心肌炎1例，肺炎12例、MIS-C 7例、共病6例，其中6例死亡。兒童重症累計262例，包括腦炎33例、肺炎26例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、家中死亡9例、MIS-C 172例、共病5例，其中37例死亡。

中央流行疫情指揮中心今(日公布國內新增19,224例COVID-19確定病例，分別為19,172例本土個案及52例境外移入；另確診個案中新增60例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增60例本土病例死亡個案，為38例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、39例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月9日，死亡日期介於10月15日至11月9日

▲指揮中心11/12公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心11/12說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！