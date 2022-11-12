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快訊／今增60死！本土+19172　另增52例境外移入

▲▼11/9中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增19,224例COVID-19確定病例，分別為19,172例本土個案及52例境外移入；另確診個案中新增60例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,172例本土病例，為8,753例男性、10,409例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,038例)，高雄市(2,720例)，臺中市(2,497例)，桃園市(1,951例)，臺南市(1,948例)，臺北市(1,621例)，彰化縣(935例)，屏東縣(651例)，雲林縣(501例)，新竹縣(490例)，新竹市(431例)，苗栗縣(424例)，南投縣(364例)，嘉義縣(346例)，宜蘭縣(296例)，基隆市(296例)，嘉義市(255例)，花蓮縣(181例)，臺東縣(125例)，金門縣(50例)，澎湖縣(42例)，連江縣(10例)。

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為38例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、39例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月9日，死亡日期介於10月15日至11月9日。

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▲▼指揮中心公布11/12確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布11/12確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增52例境外移入個案中，為30例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國(4例)、美國、澳大利亞(各2例)、馬來西亞、日本、中國、越南(各1例)，另40例感染國家調查中。入境日期介於今年10月14日至11月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,718,584例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,700,147例排除)，其中8,015,698例確診，分別為36,897例境外移入、7,978,747例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,501例COVID-19死亡病例，其中13,484例本土，個案居住縣市分布為新北市2,714例、臺北市1,513例、臺中市1,388例、高雄市1,296例、桃園市1,012例、臺南市1,000例、彰化縣799例、屏東縣535例、南投縣430例、雲林縣418例、苗栗縣367例、嘉義縣350例、基隆市294例、宜蘭縣290例、花蓮縣234例、嘉義市226例、新竹縣218例、臺東縣183例、新竹市149例、澎湖縣35例，金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心11/12公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心11/12公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/12說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心11/12說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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