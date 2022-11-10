館長泣訴「被查健身房室內空品」　環保署：8月新北例行檢查不合格

▲陳之漢針對遭政府稽查在直播中激動落淚。（圖／館長惡名昭彰）



生活中心／台北報導

「館長」陳之漢最近在直播中多次飆罵蔡英文政府，並再爆料名下7間公司同一時間被抽查，不僅查稅又查空氣品質，令他崩潰直言「求求民進黨政府饒過阿館！」對此，環保署今晚回應，此案是新北市環保局於8月22日派員前往稽查，屬例行性室內空氣品質定期檢查，當時經檢查不符室內空氣品質標準，並依室內空氣品質管理法規定要求應限期完成改善。

館長今（10日）凌晨貼出直播精華，標題直言「巧合中的巧合？七間公司一起被抽查！求求民進黨政府饒過阿館！出來做生意一定要沒有良心？實話實說錯了嗎？」館長一開場就憤怒說，多次批評民進黨之後，最近場館被通知查稅，而且強調是中央直接交辦，「查得真的很扯」。

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「哇！你們這個手段是有點激烈了」館長強調，他的場館、商品樣樣經過檢測，該台灣製的都是台灣製、該自行出資的絕對自己丟錢，該繳稅報帳的沒少過，結果卻被集體查帳以及空氣品質。

館長最後感嘆、這2、3年被新冠疫情害得很慘，導致健身房完全不賺錢。他也呼籲民進黨政府「放我一馬」，未來不會再批評政府，「小弟從此之後，只會說民進黨好棒棒，票投陳時中就是支持館長，拜託不要再查了！」

對此，環保署今晚發新聞稿回應，有關媒體報導館長（陳之漢君）成吉思汗健身館室內空氣品質檢測案，經查係新北市環保局於本(111)年8月22日派員前往稽查，屬例行性室內空氣品質定期檢查，當時經檢查不符室內空氣品質標準，並依室內空氣品質管理法規定要求應限期完成改善。

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