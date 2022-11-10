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兩個有一個要被關！薛瑞元、李德維正面對決　薛：我有自信沒有違法

▲▼藍委李德維告衛福部長薛瑞元圖利高端，薛瑞元反控誣告罪，雙方在立院衛環正面交鋒。（圖／翻攝立院直播）

▲藍委李德維告衛福部長薛瑞元圖利高端，薛瑞元反控誣告罪，雙方在立院衛環正面交鋒。（圖／翻攝立院直播）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨團昨（9）日由黨團書記長李德維代表赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩涉嫌違反貪污治罪條例、公務員圖利罪等。薛瑞元今（10）日於立法院衛環委員會受訪時就重砲回應將反告「誣告」，和李德維委員弄到底，兩個有一個會抓去關。李德維現身質詢時則和薛瑞元正面交鋒，薛喊話「我有自信沒有違法」，李則說，「我不希望你被關，但是你的回答很危險，真的要小心」。

▲▼衛福部長薛瑞元至衛環委員會受訪。（圖／記者黃國霖攝）

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▲衛福部長薛瑞元至衛環委員會受訪。（圖／記者黃國霖攝）

遭指圖利高端，薛瑞元會前受訪被問到此事時直接回嗆「李德維委員可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，我不是一個可以任人欺負的公務員」，並直言要梭哈，反告對方誣告「不管將來我是否離開公職，不管李德維委員將來是否還當立委，我會和他拼到底，兩個有一個會抓去關」。

國民黨立委林奕華質詢時提出，高端去年5月30日發布重大訊息和她取得5月4日疾管署與高端採購合約草案，都寫到「廠商未經機關書面同意，不得將契約內容提供無關第三人」，按此文字，限制保密並非廠商要求，而是政府機關的要求。

薛瑞元回應，該份合約有變更過，最後版本不是這樣，也沒有要求廠商不能公開。林奕華反問那是高端重訊騙人？薛瑞元則說，這要問高端，也強調重訊內容是由金管會主管。

李德維接著現身衛環委員會質詢，最開始先說對薛說「我沒有想要關你」，薛瑞元也回應「我也沒有想要關委員」。李德維延續林奕華的議題批評「你說高端重訊是錯的，但是你花人民幾十億公帑和高端採購疫苗，高端上市公司財報相關公布訊息說謊，你身為花幾十億元採購的主管單位，卻無動於衷」。

▲▼藍委李德維告衛福部長薛瑞元圖利高端，薛瑞元反控誣告罪，雙方在立院衛環正面交鋒。（圖／翻攝立院直播）

▲藍委李德維告衛福部長薛瑞元圖利高端，薛瑞元反控誣告罪，雙方在立院衛環正面交鋒。（圖／翻攝立院直播）

李德維批評薛瑞元「尸位素餐」，強調「我們老百姓也不是任人欺負」，還直言「我們一定要有一個人被關，我看這個樣子是你要準備被關」，薛瑞元則反酸「這很難說」，李再喊話「部長很大，我不怕」，薛則回「部長很小，任委員罵」，兩人有來有往。

李德維也提到「你說你不是任人欺負的公務員，我怎麼欺負你？」，薛瑞元指出，因為立委有言論免責權，「如果在國會殿堂上，我都不會再講」，僅強調「我認為我沒有做錯什麼事情」。

李德維則強調，他們希望中華民國的公務員不要對特定廠商給予特殊優惠、去圖利廠商，只好請求司法機關調查，假如這樣，薛瑞元都覺得是任人欺負，那真正委屈的是人民。李也批評，人民每年繳稅金，卻有這麼多的黑箱，蔡總統、民進黨最喜歡講公開透明，然後呢？薛瑞元回應「然後你就去告」，並表示他有自信沒有違法，就是這樣。

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兩個有一個要被關！　薛瑞元、李德維正面對決

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