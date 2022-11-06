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中和6歲男童找到了！　失蹤13小時身邊有「陌生爺爺陪伴」

▲▼中和警方找回失蹤男童，男童母親到派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲中和警方找回失蹤男童，並通知其家長帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區5日上午10時許，有家長在網路發文，指出家中有一名6歲男童從家中自行外出，同日晚間6時許，有熱心網友回應找到疑似失蹤男童的照片，經警方擴大協尋，根據網友提供的線索，在深夜11時許，在中和路邊找到失蹤男童，但他身邊卻多出一名61歲的游姓街友，2人互動如同爺孫，男童似乎未被誘拐。

據了解，該男童日前疑似趁父母外出，因為無聊獨自跑出來玩，晚間6時許，被游男發現他獨自遊蕩後，擔心他有危險，於是主動帶他去買吃的，這一畫面被網友目擊，誤以為男童遭人誘拐，於是上網PO出2人照片，同時協助報警。

▲▼中和警方找回失蹤男童，男童母親到派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼中和警方找回失蹤男童，男童母親到派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲網友發現游男與男童行蹤後拍照PO網，警方事後循線將他們帶回。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報有男童失蹤後，立即根據監視器畫面及網友提供的各式線索，搭配線上巡邏警力，最終依據網友貼出的畫面，警方晚間在中和地區尋獲2人，利用警車將游男及男童帶返派出所，並立即通知男童父母到派出所接男童回家。

男童父母到派出所後，對游男暫不提告，但由於男童離家時，家中並未有父母看護，因此男童父母涉及獨留12歲以下的幼童在家，警方在製作完筆錄後，將會依規定將此案送社會局裁處。此外，游男因涉嫌誘拐男童，警方將依略誘罪及強制罪進行偵辦。

▲▼中和警方找回失蹤男童，男童母親到派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼中和警方找回失蹤男童，男童母親到派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺攝）

▲男童母親到派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺攝）

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