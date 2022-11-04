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多數人以為「負債才正常」！專家點破迷思：債務永不可能帶來財富

▲購物,衝動購物,消費,信用卡,皮夾,儲蓄。（圖／翻攝自pixabay）

▲阻礙財富的最大迷思，就是很多人以為「負債才正常」，沒想過不用付貸款的生活。（圖／翻攝自pixabay）

文／戴夫．拉姆齊（Dave Ramsey）

摘自／時報出版《躺著就有錢的自由人生：從擺脫負債到安穩退休的理財7步驟

當我們參與了大眾認為正常的事時，即便其實很愚蠢，還是會為群眾所接受。有時候我們甚至不會意識到自己在做的事很蠢，因為我們被教導成：「事情就是這樣做的。」所以從來不問為什麼。當我們參與迷思，也學會了發展出充滿迷思的原則。多年來，我們依循著迷思，投資了更多的時間和金錢進去，成為了迷思的大弟子，大聲且充滿熱忱地宣揚迷思的內容。我們成為迷思的專家，將其兜售給他人，讓他們也加入這個謊言。我也一度加入了謊言的行列，但再也不會了。

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不要讓猴子把你拉下來！

債務以一種激進且喧囂的方式頻繁地推銷給我們，以至於要想像零債務的生活還需要先打破這個迷思。我們必須有系統地打破這套迷思內在的運作模式。債務在我們的文化中根深蒂固，導致很多人甚至無法想像擁有一部車沒有車貸要付、擁有一棟房子沒有房貸要付、身為一個學生沒有學貸要付、有信用額度卻沒有信用卡。

我們反覆地被兜售債務，熱烈到大多數的人無法理解沒有帳單要付會是什麼樣子。正如生而為奴的人無法想像自由那般，我們不知道早上起床沒有債務是什麼感覺。根據 CardTrak 這個機構的統計，眼下全美的信用卡債總計有九千兩百八十億美元。我們不負債就活不下去，是嗎？

過去數年，我與數以萬計的人一起為了他們的金錢大翻身而努力，我發現了致勝的一個重大阻礙，就是我們對於債務的觀點。大多數決定停止借錢的人都經歷過一件奇怪的事：被奚落。那些相信「負債是正常」的家人和朋友，也就是這個迷思的信徒們，會去嘲弄那些踏上自由之道的人。

❝　致勝的一個重大阻礙，就是我們對於債務的觀點。 ❞

約翰．馬克斯韋爾（John Maxwell）講了一項對猴子所進行的研究。有一組猴子被鎖在一個房間裡，房間的正中央有根桿子。桿子的頂端，掛著幾根甜美且熟透了的香蕉。當有猴子試圖爬上桿子，實驗人員就會用水管噴水，把牠沖下來。每次只要有猴子爬上去，就會被沖下來，直到這群猴子都被反覆沖下來之後，牠們就瞭解到攀爬的企圖是無望的。接下來，實驗人員觀察到，只要有猴子試著爬上那根桿子，其他猴子就會把他拉下來。

他們把其中一隻猴子換成了另一隻不瞭解這個系統的猴子。這個新來的傢伙一試著要爬桿子，其他猴子就會把牠拉下來，並且因為牠的嘗試而懲罰牠。實驗人員一隻一隻地替換掉猴子，直至房間內所有猴子都沒有實際被水管的水沖下來為止。但是，這批新猴子中，還是沒有人被允許去爬桿子；其他猴子總是會把牠拉下來。房間裡沒有任何一隻猴子知道為什麼，但是沒有任何一隻被允許去拿那些香蕉。

我們不是猴子，但是我們顯現出類似的行為。我們甚至不記得為什麼了，但就是知道自己需要債務。因此，當我們摯愛的人決定要進行金錢大翻身，我們就會嘲笑、會氣憤，然後把他拉下來。我們就像是最後的這組猴子。我們滔滔不絕地說出跟這個迷思有關的話術，彷彿任何不想要負債的人都是不聰明的。那個人肯定是個傻瓜、某種狂熱分子，或是更慘的「金融文盲」。

▲▼信用卡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲債務會帶來極高的風險，通常不會帶來財富。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

迷思 vs. 真相

我想要透過檢視多個比較次要的迷思，來揭露債務迷思運作的方式。但是我得提醒你提防自己想要捍衛借貸生活方式的本能。冷靜，放輕鬆，跟我在接下來的幾頁中兜個風。我講的可能還是有些道理的。如果，在這個破除迷思的章節之後，你的結論是，我只是一個出過幾本書的自大狂，我也不會強迫你改變。但是，以防那數萬個經歷過金錢大翻身的家庭有什麼訊息要告訴你，你還是放鬆心情繼續讀完它吧。卸下你的心防，晚點再架起你的層層防備都還來得及。

迷思：債務是一項工具，應該用以創造財富。
真相：債務會帶來極高的風險，通常不會帶來財富，而且有錢人也沒有像我們以為的那樣常使用債務。

當我在房地產業首次接受培訓時，我記得有人告訴我債務是一項工具。「債務就像是支點和槓桿」，讓我們可以舉起我們原本無法舉起的東西。我們可以買房、買車、自行創業或外出吃美食，不必為了等待能夠做到這些事而煩惱。我記得有一位財金教授告訴我們：債務是一把雙面刃，它可以像工具一樣為你切東西，但也可能會割到你、帶來傷害。

我們一直被兜售一個迷思，即我們應該要用別人的錢來賺自己的錢。在這個議題上，學術界說得可誇張了：老練且具嚴謹專業訓練的金融人士都會利用債務為自己牟利。這邊要小心啊，一不小心你就會傷到自己。

我的主張是，債務帶來的風險足以抵銷任何利用債務槓桿帶來的好處。因為時間——長達一生的時間風險，會摧毀迷思傳播者所宣稱的可感知收益。

❝　 債務的風險足以抵銷任何利用債務槓桿可帶來的好處。 ❞

我自己也曾經身為迷思傳播者，可以用相當具有說服力的方式重複講述這個迷思。我特別擅長「債務即工具」的話術。以相當複雜的內部投資報酬率向投資人展示確實會賺到錢的方式，我甚至曾將處於虧損狀態的出租型房產成功銷售出去。真的很容易啊！

我可以帶著熱忱滔滔不絕地宣揚這個迷思，但是人生和上帝給了我一些教訓。只有在失去一切，並發現自己破產後，我才想到應該要考慮到風險這個因素，甚至也要反映在數字上。根據箴言二十二章七節：「富戶管轄窮人，欠債的是債主的僕人」。面對這段經文，我不得不做出清醒的判斷，誰說的才是對的──告訴我債務是一項工具的財金教授呢，還是顯然鄙視債務的上帝呢？貝弗利．希爾斯（Beverly Sills）說：「任何值得前往的地方，都沒有捷徑。」她說的一點都沒錯。

我發現，如果你仔細觀察你渴望成為的那種人的生活，就可以找出他們的共通處。如果你想看起來纖瘦骨感，就去觀察那些纖瘦骨感的人；如果你想變成有錢人，那麼有錢人都怎麼做你就跟著做，而不是按照那些散播迷思的人所說的去做。

「富比士美國400富豪榜」是《富比士》雜誌評選排名的美國四百個最有錢的人。在做調查的時候，「富比士美國400富豪榜」中有75%的人（有錢人，不是你那位一貧如洗還意見一堆的大舅子）皆表示，要建立財富最好的方法就是要擺脫債務，並且保持零債務的狀態。沃爾格林連鎖藥局、思科系統和哈雷機車都是無債經營模式。

我在擔任金融顧問期間，見過數以千計的百萬富翁，其中沒有任何一位表示自己是透過信用卡的紅利點數致富的。他們的生活開銷都小於他們的收入，並且只在有現金的時候才會花錢，沒有事後付款這回事。

▲▼時報出版《躺著就有錢的自由人生》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《躺著就有錢的自由人生：從擺脫負債到安穩退休的理財7步驟》，作者戴夫．拉姆齊（Dave Ramsey），暢銷作家、個人理財專家，也是同名理財節目的主持人。「理財之前，要先理人，誠實面對花費過多、儲蓄過少的天性。從破產、到財務自由、到成為千萬人追隨的理財專家，教你擊退習於漏財的自己，打造經濟衰退、也能微笑面對的收入流。」

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