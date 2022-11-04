怕被敲詐？馬斯克前女友安柏赫德推特帳號消失　網友猜測2情況

▲安柏赫德曾和馬斯克交往。（圖／翻攝自推特）



記者崔子柔／綜合報導

全球首富馬斯克以440億美元（約新台幣14兆元）的高價收購推特後，馬上資遣了推特的高層主管，成為執行長與唯一董事，同時他的前女友、強尼戴普前妻安柏赫德（Amber Heard）的推特帳號也瞬間消失。

馬斯克和安柏赫德在2016年至2018年間約會交往，如今安柏赫德的推特無預警消失，引起網友熱議，不少人猜測是馬斯克將其帳號刪除，能避免被安柏赫德敲詐，也有人認為是安柏赫德自行刪除帳號，因為擔心馬斯克會看到她的私人訊息。

▲安柏赫德帳號消失。（圖／翻攝自推特）



曾在強尼戴普和安柏赫德的離婚訴訟中當證人的「前狗仔」摩根特里梅因 （Morgan Tremaine）也發文表示，「看來有人不希望前男友造訪她的推特」 。

▲強尼戴普打贏與前妻安柏赫德的誹謗官司。（圖／達志影像）



改名為「Ye」美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）先前推特帳號被停用，近日又恢復，有網友詢問馬斯克為什麼要替他復原帳號，馬斯克則回應，「Ye的帳號在他收購推特前就被恢復，他並沒有被諮詢此事」。

馬斯克成功收購推特後，一上任就開除執行長、財務長、法務長等3位高層，更傳出他還有意裁員3700人，幾乎是公司一半的員工，以降低經營成本。知情人士透露，被解雇的員工有望獲得60天薪資的資遣費。