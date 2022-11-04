　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

怕被敲詐？馬斯克前女友安柏赫德推特帳號消失　網友猜測2情況

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲安柏赫德曾和馬斯克交往。（圖／翻攝自推特）

記者崔子柔／綜合報導

全球首富馬斯克以440億美元（約新台幣14兆元）的高價收購推特後，馬上資遣了推特的高層主管，成為執行長與唯一董事，同時他的前女友、強尼戴普前妻安柏赫德（Amber Heard）的推特帳號也瞬間消失。

馬斯克和安柏赫德在2016年至2018年間約會交往，如今安柏赫德的推特無預警消失，引起網友熱議，不少人猜測是馬斯克將其帳號刪除，能避免被安柏赫德敲詐，也有人認為是安柏赫德自行刪除帳號，因為擔心馬斯克會看到她的私人訊息。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲安柏赫德帳號消失。（圖／翻攝自推特）

曾在強尼戴普和安柏赫德的離婚訴訟中當證人的「前狗仔」摩根特里梅因 （Morgan Tremaine）也發文表示，「看來有人不希望前男友造訪她的推特」 。

強尼戴普、安柏赫德。（圖／達志影像）

▲強尼戴普打贏與前妻安柏赫德的誹謗官司。（圖／達志影像）

改名為「Ye」美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）先前推特帳號被停用，近日又恢復，有網友詢問馬斯克為什麼要替他復原帳號，馬斯克則回應，「Ye的帳號在他收購推特前就被恢復，他並沒有被諮詢此事」。

馬斯克成功收購推特後，一上任就開除執行長、財務長、法務長等3位高層，更傳出他還有意裁員3700人，幾乎是公司一半的員工，以降低經營成本。知情人士透露，被解雇的員工有望獲得60天薪資的資遣費。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」　跟媽媽出去被誤會是夫妻
無照開保時捷違停嗆警：有種就開槍！　屁孩無腦聲明被酸爆
快訊／汐止人解脫！國一南下封路段今早開放內線　台64線紫爆
3縣市豪大雨！北台灣越晚越濕冷　今起16℃雨彈炸6天
快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！　老婆「分手妹」深夜聲明斷開7年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克擬大裁員！推特產品總監睡公司地板　辛酸裹睡袋畫面曝光

確定不會同台！　澤倫斯基受邀參加G20：普丁若出席就不參加

美韓防長聯合聲明　重申維護台海和平穩定重要性

馬林魚刺穿大腿12秒影片驚嚇千萬人！　真相曝光

怕被敲詐？馬斯克前女友安柏赫德推特帳號消失　網友猜測2情況

女教師變「伊斯蘭國女皇」洗腦嫩妹成聖戰士　被抓回美國下場出爐

「神奇蘑菇」有迷幻物質！可緩解憂鬱症　研究證實了

不只影響外貌！專家揭「抬頭紋深」　心血管疾病風險高10倍

快訊／今天第4枚　北韓晚間再次發射彈道飛彈

快訊／巴基斯坦前總理「演講中被槍擊」　中彈緊急送醫

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

遭垂空中電線驚悚勒頸　女騎士凌空飛起重摔地

馬斯克擬大裁員！推特產品總監睡公司地板　辛酸裹睡袋畫面曝光

確定不會同台！　澤倫斯基受邀參加G20：普丁若出席就不參加

美韓防長聯合聲明　重申維護台海和平穩定重要性

馬林魚刺穿大腿12秒影片驚嚇千萬人！　真相曝光

怕被敲詐？馬斯克前女友安柏赫德推特帳號消失　網友猜測2情況

女教師變「伊斯蘭國女皇」洗腦嫩妹成聖戰士　被抓回美國下場出爐

「神奇蘑菇」有迷幻物質！可緩解憂鬱症　研究證實了

不只影響外貌！專家揭「抬頭紋深」　心血管疾病風險高10倍

快訊／今天第4枚　北韓晚間再次發射彈道飛彈

快訊／巴基斯坦前總理「演講中被槍擊」　中彈緊急送醫

台積電股價底在哪？　法人曝1動向

馬斯克擬大裁員！推特產品總監睡公司地板　辛酸裹睡袋畫面曝光

持槍討債、擄人關鐵籠　宜蘭縣議員候選人凌晨羈押禁見

出國玩了！航空業復甦「航班將恢復8成」　長榮曝最新航點規劃

栢麗廳最低下殺56折！ITF旅展飯店餐券優惠整理包　聯合餐券買10送1

快訊／汐止人解脫！國一南下封路段今早開放內線　台64線紫爆

斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟

確定不會同台！　澤倫斯基受邀參加G20：普丁若出席就不參加

無照開保時捷違停還嗆警：有種就開槍！　屁孩無腦聲明被酸爆

巴西最被看好高舉大力神盃！　梅西奪冠賠率第2低

神犬法鬥秀花式滑板技能　360度轉體、下樓梯難不倒

國際熱門新聞

梨泰院「拔蘿蔔」救30人　3英雄身分曝光

將妻子連同輪椅推下海！81歲翁不堪老老照護

女教師變伊斯蘭國女皇　下場出爐

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

女被丈夫活埋　Apple Watch報案救命

「迷幻蘑菇」可緩解憂鬱症　研究證實

馬林魚刺穿大腿12秒片驚嚇千萬人！真相曝光

靠勾引男人賺錢！正妹改當「職業小三」

怕被敲詐？馬斯克前女友安柏赫德推特帳號消失

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

抬頭紋深者　心血管疾病風險高10倍

假結婚真性侵！少女遭蹂躪3天後遊街示眾

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

25歲俄女命喪梨泰院！爸崩潰：沒錢運遺體回家　李英愛16萬全包了

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

女實況主「壓胸擠水」紅到Reddit

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

前「黑澀會」美眉年收9億　飛抵韓國竟遇「梨泰院慘案」！

女星當場捉姦不敢離婚　遭出軌尪冷諷：做雞都沒人要

梨泰院「拔蘿蔔」救30人　3英雄身分曝光

更多

最夯影音

更多
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他
桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面