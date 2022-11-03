VUVU的山林記憶　林後四林平地森林園區原民文化+生物特展

▲部落植物的運用 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

獲得2022年美國MUSE繆思設計大獎概念組教育及兒童類金獎的「VUVU的山林記憶」展覽，將回到大武山腳下的小米故鄉，即日起至112年2月28日在林後四林平地森林園區展出。

屏東林區管理處表示，原住民傳統生態知識與生物多樣性保育有著密不可分的關係，原住民族運用自然資源、與自然相依存的方式，使在地的生物多樣性得以延續及保存。

為此，屏東林區管理處特別將曾在台北市定古蹟保育小站展出的「VUVU的山林記憶—原民文化與生物多樣性」特展，移展至林後四林平地森林園區，展示內容是以屏東霧台地區的原鄉部落為例，透過一塊小米田展現出的生態樣貌，帶領觀眾認識田間與周遭山林的生物多樣性，並學習原住民傳統山林智識，進而守護自然資源。

這次展覽希望透過淺顯易懂的說明，帶領大家探索臺灣豐富的原民小米文化，一起學習原住民族尊重自然的精神，維護在地生物多樣性。同時在林後四林平地森林園區的食農基地內，也與屏東縣來義鄉新來義部落發展協會協力合作種植小米、台灣藜、山芋、樹豆等原住民傳統作物，讓到訪的遊客們看展外也能親身體驗。

展覽期間，在林後四林平地森林園區規劃了多場原民傳統智慧系列活動，有專業講座、製作小米田傳統木作趕鳥器、「趕小鳥」及在田間品嚐小米樹豆粥等活動，讓大小朋友一同學習部落裡傳統動植物的多元運用及文化意涵，也能深入體會與自然共生的意義，瞭解維護在地生物多樣性的重要。